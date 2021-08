La massima protezione anche dal Dark Web con Norton 360 Premium in super sconto

Oggi ti proponiamo un’offerta davvero eccezionale su uno dei migliori antivirus presenti sul mercato. Stiamo parlando di Norton 360 Premium, un antivirus che non ha bisogno di presentazioni, e che offre alcune soluzioni uniche in grado di assicurare la migliore protezione per la privacy di tutta la famiglia.

Norton 360 Premium: caratteristiche

Norton è uno degli antivirus più premiati che contribuisce a bloccare qualsiasi minaccia informatica, alla rete ed al PC. Tuttavia, l’evoluzione di queste minacce ha fatto sì che l’antivirus si espandesse offrendo soluzioni innovative per assicurare la protezione degli utenti. La versione Premium offre, infatti, un servizio VPN indispensabile per navigare in internet con la massima sicurezza. Questo nasconde qualsiasi dato personale o sensibile, incluso l’indirizzo IP, rendendo inaccessibile i propri dati a malintenzionati e ISP. Anche i provider del servizio internet raccolgono dati, per poi rivenderli a società di marketing e profilazione. La soluzione di Norton impedisce anche questa pratica grazie alla crittografia.

La feature più interessante però è il Dark Web Monitoring, una funzionalità davvero sorprendente che aggiunge un nuovo livello di sicurezza per i dati sensibili. L’antivirus, infatti, monitora costantemente il Dark Web alla ricerca di informazioni che possono ricondurre all’utente. Nel caso in cui tali informazioni fossero state violate, il sistema avvisa immediatamente l’utente indicando anche il sito sul quale è stata individuata la violazione. In effetti, è proprio sul Dark Web che sopravvive il più grande mercato nero di dati sensibili, dalle informazioni personali ai dati di pagamento. Si tratta quindi di una soluzione decisamente efficace per evitare spiacevoli incidenti durante l’utilizzo di internet. La versione Premium offre questi, ed un vasto ventaglio di servizi, per ben 10 dispositivi, fissi o mobili, in modo da proteggere te e tutta la tua famiglia dai pericoli del web.

Grazie ad uno sconto del 57%, Norton 360 Premium è acquistabile direttamente dal sito Norton a soli 44,99 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.