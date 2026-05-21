La migliore VPN costa meno (-80%): 28 mesi di utilizzo a un prezzo super

NordVPN è protagonista di una nuova promo flash che rappresenta un’occasione ottima per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata con il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Scegliendo il piano biennale e utilizzando il codice promo BLAZE4MO, infatti, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,56 euro al mese per 28 mesi di utilizzo.

L’offerta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso e garantisce un risparmio dell’80% rispetto al prezzo standard. Per attivarla basta raggiungere il sito ufficiale di NordPVN, qui di sotto.

La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN si va sul sicuro ed è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi, per una navigazione sicura e senza blocchi su base geografica oltre che ad alta velocità.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete utilizzata non è privata

per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete utilizzata non è privata una politica no log che assicura l’assenza di una raccolta dei dati relativi all’attività dell’utente durante l’uso della VPN

che assicura l’assenza di una raccolta dei dati relativi all’attività dell’utente durante l’uso della VPN la possibilità di sfruttare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea e senza limiti di banda e di traffico dati con lo stesso account

e di traffico dati con lo stesso account l’accesso a un network composto da migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese e navigare senza limitazioni su base geografica

per spostare il proprio IP in un altro Paese e navigare senza limitazioni su base geografica l’accesso a servizi aggiuntivi, anche grazie ai piani Plus e Standard, anche loro in offerta, per una maggiore sicurezza

Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Con il codice BLAZE4MO è possibile ottenere uno sconto netto sul costo del servizio che sarà utilizzabile con una spesa di 2,56 euro al mese. Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.