La migliore VPN non è mai costata così poco: ecco la promo flash di NordVPN

NordVPN è, da tempo, considerata come la migliore VPN sul mercato, grazie a un servizio completo e ricco di vantaggi che permette di ottenere una protezione completa, una connessione veloce e la possibilità di aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione.

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile al miglior prezzo di sempre. Grazie al codice sconto BLAZE4MO, infatti, il servizio è ora accessibile con un prezzo ridotto a 2,56 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Il momento giusto per scegliere NordVPN

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN completa, senza limiti e con un prezzo conveniente. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata

per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure online

sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure online la possibilità di sfruttare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati

Con il codice BLAZE4MO e la scelta del piano biennale, NordVPN ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,56 euro al mese per un totale di 28 mesi di utilizzo. La promo include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire poi una rapida procedura di attivazione online. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo