La migliore VPN ora costa meno: ecco la nuova promo di NordVPN

Per una nuova VPN senza limiti è possibile scegliere NordVPN, oggi disponibile in promo con condizioni molto vantaggiose. Il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento) permette di ridurre il costo del servizio fino a 3,37 euro al mese, con accesso alla rete VPN per 28 mesi, senza limitazioni.
Questa promo include anche 30 giorni di garanzia di rimborso, per tutti i nuovi clienti, e rappresenta l’occasione giusta per una VPN completa e illimitata. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto, e seguire poi una breve procedura online.
La VPN da scegliere oggi
Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata
- una politica zero log che elimina il tracciamento dell’attività online
- un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, spostando il proprio IP in un altro Paese in modo da poter aggirare blocchi su base geografica e censure online
- la possibilità di usare la VPN in modalità multi-dispositivo, con fino a 10 dispositivi per account senza limitazioni di banda e di traffico dati
La VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi, grazie al codice BLAZE4MO. L’offerta include una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni.
Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto, seguendo una breve procedura di attivazione. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per attivazioni tramite il sito della VPN.