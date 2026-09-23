 La migliore VPN ora costa meno: ecco la nuova promo di NordVPN
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La migliore VPN ora costa meno: ecco la nuova promo di NordVPN

NordVPN è in offerta e si conferma essere la migliore VPN sul mercato: ecco la promo da attivare oggi per sfruttare il servizio VPN.
La migliore VPN ora costa meno: ecco la nuova promo di NordVPN
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NordVPN è in offerta e si conferma essere la migliore VPN sul mercato: ecco la promo da attivare oggi per sfruttare il servizio VPN.
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Per una nuova VPN senza limiti è possibile scegliere NordVPN, oggi disponibile in promo con condizioni molto vantaggiose. Il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento) permette di ridurre il costo del servizio fino a 3,37 euro al mese, con accesso alla rete VPN per 28 mesi, senza limitazioni.

Questa promo include anche 30 giorni di garanzia di rimborso, per tutti i nuovi clienti, e rappresenta l’occasione giusta per una VPN completa e illimitata. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto, e seguire poi una breve procedura online.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata
  • una politica zero log che elimina il tracciamento dell’attività online
  • un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, spostando il proprio IP in un altro Paese in modo da poter aggirare blocchi su base geografica e censure online
  • la possibilità di usare la VPN in modalità multi-dispositivo, con fino a 10 dispositivi per account senza limitazioni di banda e di traffico dati

La VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi, grazie al codice BLAZE4MO. L’offerta include una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto, seguendo una breve procedura di attivazione. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per attivazioni tramite il sito della VPN.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2026

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Davide Raia
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23 set 2026
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