Nuova VPN? La promo autunnale di Surfshark è quella giusta (-85%)

Per una nuova VPN illimitata è possibile sfruttare la promo autunnale di Surfshark che offre uno sconto dell’85% sul costo del servizio per chi attiva il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. Grazie a questo sconto, il servizio sarà disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese. C’è anche una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dall’attivazione. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Surfshark.

La VPN giusta da scegliere in autunno

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza limiti, con le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da una rete non privata

del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da una rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente durante l’uso della VPN

che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente durante l’uso della VPN network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di scegliere un server situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione; questo sistema permette di aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione, grazie allo spostamento del proprio IP

durante la navigazione, grazie allo spostamento del proprio IP navigazione da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account, senza limitazioni di banda e di traffico dati, per un utilizzo multi-dispositivo, anche grazie alle app messe a disposizione dalla VPN per vari sistemi operativi

Con la promo in corso, Surfsahrk è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi, che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è ora disponibile tramite il sito della VPN e sarà accessibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido per tutti i nuovi utenti ma solo per un breve periodo di tempo.