Nuova VPN? La promo autunnale di Surfshark è quella giusta (-85%)

Per una nuova VPN illimitata è possibile sfruttare la promo autunnale di Surfshark che offre uno sconto dell’85% sul costo del servizio per chi attiva il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. Grazie a questo sconto, il servizio sarà disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese. C’è anche una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dall’attivazione. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Surfshark.
La VPN giusta da scegliere in autunno
Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza limiti, con le seguenti caratteristiche:
- crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da una rete non privata
- politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente durante l’uso della VPN
- network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di scegliere un server situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione; questo sistema permette di aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione, grazie allo spostamento del proprio IP
- navigazione da più dispositivi in contemporanea con lo stesso account, senza limitazioni di banda e di traffico dati, per un utilizzo multi-dispositivo, anche grazie alle app messe a disposizione dalla VPN per vari sistemi operativi
Con la promo in corso, Surfsahrk è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi, che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è ora disponibile tramite il sito della VPN e sarà accessibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido per tutti i nuovi utenti ma solo per un breve periodo di tempo.