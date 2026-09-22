 Sconto del 75% su NordVPN con 3 mesi extra: la migliore VPN sul mercato cala a 3,49€ al mese
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Sconto del 75% su NordVPN con 3 mesi extra: la migliore VPN sul mercato cala a 3,49€ al mese

NordVPN taglia il costo del 75%: tunnel crittografato e blocco phishing al miglior prezzo.
Sconto del 75% su NordVPN con 3 mesi extra: la migliore VPN sul mercato cala a 3,49€ al mese
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NordVPN taglia il costo del 75%: tunnel crittografato e blocco phishing al miglior prezzo.
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Navigare al giorno d’oggi richiede un minimo di accortezza in più rispetto al passato specie con la digitalizzazione ormai diffusa di tutte le principali attività, come e-commerce, accessi bancari e quant’altro ancora. NordVPN è una delle piattaforme migliori e rapide per schermare la tua connessione, garantirti l’anonimato anche se usi una rete WiFi pubblica e avere la piena sicurezza per la tua identità digitale: oggi puoi approfittare di un ribasso secco del 75% con l’aggiunta di ben 3 mesi extra gratuiti sul piano biennale, che porta la quota mensile a 3,49 euro invece di 11,59.

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NordVPN agisce direttamente sulla tua connessione creando un tunnel di rete crittografato che avvolge l’intero flusso dati in uscita e in entrata tra il tuo computer o dispositivo mobile e la destinazione web richiesta. L’infrastruttura proprietaria ti garantirà sempre una connessione stabile, velocissima e priva di rallentamenti, ideali anche per lo streaming.

Rispetto alla concorrenza, NordVPN integra moduli avanzati per la protezione dalle truffe e funzionalità antivirus di ultima generazione. Il sistema lavora in background scansionando in tempo reale ogni file in download per neutralizzare malware nascosti ancora prima della loro apertura, analizzando in automatico i collegamenti ipertestuali per bloccare tentativi di phishing ben camuffati e impedendo l’accesso a siti web malevoli, portali contraffatti o schemi pensati per rubare le tue credenziali.

3,49 euro al mese e tre mesi aggiuntivi gratis sul piano biennale: è il momento di passare a NordVPN.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 set 2026
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