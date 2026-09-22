Sconto del 75% su NordVPN con 3 mesi extra: la migliore VPN sul mercato cala a 3,49€ al mese

Navigare al giorno d’oggi richiede un minimo di accortezza in più rispetto al passato specie con la digitalizzazione ormai diffusa di tutte le principali attività, come e-commerce, accessi bancari e quant’altro ancora. NordVPN è una delle piattaforme migliori e rapide per schermare la tua connessione, garantirti l’anonimato anche se usi una rete WiFi pubblica e avere la piena sicurezza per la tua identità digitale: oggi puoi approfittare di un ribasso secco del 75% con l’aggiunta di ben 3 mesi extra gratuiti sul piano biennale, che porta la quota mensile a 3,49 euro invece di 11,59.

NordVPN agisce direttamente sulla tua connessione creando un tunnel di rete crittografato che avvolge l’intero flusso dati in uscita e in entrata tra il tuo computer o dispositivo mobile e la destinazione web richiesta. L’infrastruttura proprietaria ti garantirà sempre una connessione stabile, velocissima e priva di rallentamenti, ideali anche per lo streaming.

Rispetto alla concorrenza, NordVPN integra moduli avanzati per la protezione dalle truffe e funzionalità antivirus di ultima generazione. Il sistema lavora in background scansionando in tempo reale ogni file in download per neutralizzare malware nascosti ancora prima della loro apertura, analizzando in automatico i collegamenti ipertestuali per bloccare tentativi di phishing ben camuffati e impedendo l’accesso a siti web malevoli, portali contraffatti o schemi pensati per rubare le tue credenziali.

3,49 euro al mese e tre mesi aggiuntivi gratis sul piano biennale: è il momento di passare a NordVPN.