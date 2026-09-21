 Offerta NordVPN da 28 mesi, ecco perché è la VPN da scegliere oggi
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Offerta NordVPN da 28 mesi, ecco perché è la VPN da scegliere oggi

La migliore VPN da attivare oggi non può che essere NordVPN, disponibile in promo con il piano di 28 mesi, ecco tutti i dettagli sull'offerta.
Offerta NordVPN da 28 mesi, ecco perché è la VPN da scegliere oggi
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La migliore VPN da attivare oggi non può che essere NordVPN, disponibile in promo con il piano di 28 mesi, ecco tutti i dettagli sull'offerta.
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NordVPN torna in promo con il piano biennale che include 4 mesi extra, grazie al codice BALZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione. Sfruttando la promo, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di una soluzione in grado di offrire l’accesso alla VPN per un totale di 28 mesi, con un risparmio di circa il 70%. Per accedere subito alla promo basta visitare ilsito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.

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La migliore VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti che include:

  • la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando la rete non è privata
  • una politica no log che elimina il tracciamento durante la navigazione
  • un network composto da migliaia di server, che consente all’utente di poter spostare il proprio IP in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica e censure
  • l’accesso alla rete da 10 dispositivi in contemporanea per account, sempre senza limitazioni di banda

Si tratta, quindi, di una VPN completa che può garantire sicurezza durante la navigazione ma anche un accesso a Internet veloce e senza limitazioni. La promo in corso fa la differenza, permettendo di sfruttare uno sconto sul servizio, con un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4M0. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il sito della VPN. Per sfruttare l’offerta, quindi, basta seguire la procedura online accessibile dal box riportato qui di sotto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
21 set 2026
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