Surfshark VPN è in offerta a 2,49 €/mese: 3 motivi per cui è la migliore VPN oggi

Per una nuova VPN illimitata è possibile sfruttare Surfshark: il servizio, infatti, è in promo con il piano da 24 mesi che, per l’occasione, include 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Grazie allo sconto applicato, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.
Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile qui di sotto. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.
3 motivi per cui Surfshark è la VPN da scegliere oggi
Surfshark è un servizio VPN completo e ricco di vantaggi. Ci sono almeno 3 motivi per cui vale la pena attivarlo:
- il servizio garantisce una protezione durante la navigazione con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si utilizza una rete non privata; in aggiunta, la VPN permette di navigare con una politica zero log
- a disposizione degli utenti c’è un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica e censure online
- la possibilità di un utilizzo multi-dispositivo: con lo stesso account, infatti, è possibile accedere alla VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda
Sfruttando l’offerta in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link seguente, accedendo così alla promo e attivando il servizio in pochi passaggi.