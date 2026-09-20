Surfshark VPN è in offerta a 2,49 €/mese: 3 motivi per cui è la migliore VPN oggi

Per una nuova VPN illimitata è possibile sfruttare Surfshark: il servizio, infatti, è in promo con il piano da 24 mesi che, per l’occasione, include 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Grazie allo sconto applicato, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile qui di sotto. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.

3 motivi per cui Surfshark è la VPN da scegliere oggi

Surfshark è un servizio VPN completo e ricco di vantaggi. Ci sono almeno 3 motivi per cui vale la pena attivarlo:

il servizio garantisce una protezione durante la navigazione con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si utilizza una rete non privata; in aggiunta, la VPN permette di navigare con una politica zero log

in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si utilizza una rete non privata; in aggiunta, la VPN permette di navigare con una a disposizione degli utenti c’è un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese pe r aggirare blocchi su base geografica e censure online

la possibilità di un utilizzo multi-dispositivo: con lo stesso account, infatti, è possibile accedere alla VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda

Sfruttando l’offerta in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link seguente, accedendo così alla promo e attivando il servizio in pochi passaggi.