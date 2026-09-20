 Surfshark VPN è in offerta a 2,49 €/mese: 3 motivi per cui è la migliore VPN oggi
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Surfshark VPN è in offerta a 2,49 €/mese: 3 motivi per cui è la migliore VPN oggi

Con Surfsahrk VPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura con un prezzo inferiore a 2,5 euro al mese, ecco perché la migliorie VPN.
Surfshark VPN è in offerta a 2,49 €/mese: 3 motivi per cui è la migliore VPN oggi
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Con Surfsahrk VPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura con un prezzo inferiore a 2,5 euro al mese, ecco perché la migliorie VPN.
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Per una nuova VPN illimitata è possibile sfruttare Surfshark: il servizio, infatti, è in promo con il piano da 24 mesi che, per l’occasione, include 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Grazie allo sconto applicato, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile qui di sotto. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Surfshark

3 motivi per cui Surfshark è la VPN da scegliere oggi

Surfshark è un servizio VPN completo e ricco di vantaggi. Ci sono almeno 3 motivi per cui vale la pena attivarlo:

  • il servizio garantisce una protezione durante la navigazione con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si utilizza una rete non privata; in aggiunta, la VPN permette di navigare con una politica zero log
  • a disposizione degli utenti c’è un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica e censure online
  • la possibilità di un utilizzo multi-dispositivo: con lo stesso account, infatti, è possibile accedere alla VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda

Sfruttando l’offerta in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link seguente, accedendo così alla promo e attivando il servizio in pochi passaggi.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
20 set 2026
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