VPN illimitata: la migliore offerta di oggi è di NordVPN (-70% per 28 mesi)

Per attivare una nuova VPN illimitata, la soluzione giusta è rappresentata da NordVPN, servizio ora disponibile con un prezzo ridotto del 70%.

La promozione in questione riguarda il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, bonus disponibile grazie al codice BLAZE4MO.

Sfruttando questa doppia promo, quindi, è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, per un totale di 28 mesi di utilizzo senza limiti.

Il servizio prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per le nuove attivazioni tramite il sito della VPN.

La migliore offerta VPN da attivare questo weekend

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati , per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete pubblica

, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete pubblica una politica zero log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente

che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP e aggirando eventuali blocchi su base geografica

sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP e aggirando eventuali blocchi su base geografica la possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi per account utilizzabili in contemporanea

La VPN ha un costo di 3,37 euro al mese, a condizione di attivare il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. La promo è valida utilizzando il codice BLAZE4MO.

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