VPN illimitata: la migliore offerta di oggi è di NordVPN (-70% per 28 mesi)

Per attivare una nuova VPN illimitata, la soluzione giusta è rappresentata da NordVPN, servizio ora disponibile con un prezzo ridotto del 70%.
La promozione in questione riguarda il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, bonus disponibile grazie al codice BLAZE4MO.
Sfruttando questa doppia promo, quindi, è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, per un totale di 28 mesi di utilizzo senza limiti.
Il servizio prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.
La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per le nuove attivazioni tramite il sito della VPN.
La migliore offerta VPN da attivare questo weekend
Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete pubblica
- una politica zero log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente
- un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP e aggirando eventuali blocchi su base geografica
- la possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi per account utilizzabili in contemporanea
La VPN ha un costo di 3,37 euro al mese, a condizione di attivare il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. La promo è valida utilizzando il codice BLAZE4MO.
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