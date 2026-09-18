VPN senza limiti a meno di 2,5 euro al mese, ecco quale scegliere oggi

Surfshark è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN senza limiti da attivare nel corso del mese di settembre. La promo in corso, infatti, garantisce un risparmio dell’85% sul costo della VPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Surfshark.

Surfshark in offerta: è la VPN da scegliere in questo momento

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza limiti che prevede le seguenti caratteristiche:

possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche se la rete utilizzata non è privata

per un accesso a Internet sicuro anche se la rete utilizzata non è privata politica zero log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento accesso a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure durante la navigazione grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese

durante la navigazione grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese accesso alla VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, utilizzando lo stesso account

La promozione in corso rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per utilizzare la VPN. Il prezzo, infatti, è ridotto a 2,49 euro al mese, con possibilità di scegliere il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. La promo include, inoltre, una garanzia di rimborso di 30 giorni, che permette di “testare” il servizio. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto descritto sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo e solo per attivazioni tramite il sito ufficiale della VPN.