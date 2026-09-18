Con Proton VPN prendi il controllo del tuo mondo online a partire da 3€

Grazie a Proton VPN prendi il controllo del tuo mondo online, accedendo a tutti i contenuti del web senza limiti e proteggendo fino a 10 dispositivi contemporaneamente a partire da soli 2,99 euro al mese. Questo prezzo lo ottieni grazie al 70% di sconto applicato sull’abbonamento di 2 anni che include tutte le funzionalità a disposizione di questa VPN.

Questa VPN è 100% open source con audit di terze parti. Quindi nessun trucco su funzionalità avanzate, sicurezza e privacy che offre. Puoi fidarti che ciò che è privato resti privato grazie all’audit no-log pubblicato apertamente. Questa VPN include anche un comodissimo sistema Adblocker per uno streaming senza distrazione. E con il blocco malware ti protegge dagli attacchi dannosi.

Proton è l’unica soluzione che ti offre VPN Accelerator, un sistema avanzato che assicura una connessione affidabile e stabile, fino al 400% più veloce secondo i test pubblici. Ottenerla è facilissimo. Registrati online e ottieni l’accesso per tutti i tuoi dispositivi e la tua famiglia. L’app multi-device è compatibile con iOS, Android, Firestick, Smart TV, Windows, Mac e persino router e Linux.

Cosa offre in più Proton VPN

A soli 2,99 euro al mese l’incredibile Proton VPN offre un abbonamento completo con privacy avanzata e accesso a funzionalità premium tra cui:

oltre 20 mila server in più di 140 paesi di tutto il mondo;

massima velocità della VPN;

split tunneling per rimanere al sicuro quando si disattiva la VPN;

protezione di 10 dispositivi contemporaneamente;

streaming ad alta velocità, per un’esperienza senza buffering;

DSN personalizzato;

adblocker e anti-malware integrati;

VPN Accelerator;

Connessioni LAN;

Download P2P/BitTorrent veloci;

Double hop;

Supporto prioritario e chat live.

La configurazione di Proton VPN è semplice. La ottieni con pochi clic: ti abboni con il 70% di sconto, ti iscrivi e clicchi sul pulsante Connessione Rapida. In un attimo ottieni una crittografia avanzata per il tuo traffico di rete che mantiene i tuoi dati al sicuro, anche su reti WiFi pubbliche.