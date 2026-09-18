 Con Proton VPN prendi il controllo del tuo mondo online a partire da 3€
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Con Proton VPN prendi il controllo del tuo mondo online a partire da 3€

Grazie a Proton VPN prendi il controllo del tuo mondo online e proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente a partire da soli 2,99€.
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Sicurezza VPN
Grazie a Proton VPN prendi il controllo del tuo mondo online e proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente a partire da soli 2,99€.
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Grazie a Proton VPN prendi il controllo del tuo mondo online, accedendo a tutti i contenuti del web senza limiti e proteggendo fino a 10 dispositivi contemporaneamente a partire da soli 2,99 euro al mese. Questo prezzo lo ottieni grazie al 70% di sconto applicato sull’abbonamento di 2 anni che include tutte le funzionalità a disposizione di questa VPN.

Ottieni Proton VPN

Questa VPN è 100% open source con audit di terze parti. Quindi nessun trucco su funzionalità avanzate, sicurezza e privacy che offre. Puoi fidarti che ciò che è privato resti privato grazie all’audit no-log pubblicato apertamente. Questa VPN include anche un comodissimo sistema Adblocker per uno streaming senza distrazione. E con il blocco malware ti protegge dagli attacchi dannosi.

Proton è l’unica soluzione che ti offre VPN Accelerator, un sistema avanzato che assicura una connessione affidabile e stabile, fino al 400% più veloce secondo i test pubblici. Ottenerla è facilissimo. Registrati online e ottieni l’accesso per tutti i tuoi dispositivi e la tua famiglia. L’app multi-device è compatibile con iOS, Android, Firestick, Smart TV, Windows, Mac e persino router e Linux.

Cosa offre in più Proton VPN

A soli 2,99 euro al mese l’incredibile Proton VPN offre un abbonamento completo con privacy avanzata e accesso a funzionalità premium tra cui:

  • oltre 20 mila server in più di 140 paesi di tutto il mondo;
  • massima velocità della VPN;
  • split tunneling per rimanere al sicuro quando si disattiva la VPN;
  • protezione di 10 dispositivi contemporaneamente;
  • streaming ad alta velocità, per un’esperienza senza buffering;
  • DSN personalizzato;
  • adblocker e anti-malware integrati;
  • VPN Accelerator;
  • Connessioni LAN;
  • Download P2P/BitTorrent veloci;
  • Double hop;
  • Supporto prioritario e chat live.
Ottieni Proton VPN

La configurazione di Proton VPN è semplice. La ottieni con pochi clic: ti abboni con il 70% di sconto, ti iscrivi e clicchi sul pulsante Connessione Rapida. In un attimo ottieni una crittografia avanzata per il tuo traffico di rete che mantiene i tuoi dati al sicuro, anche su reti WiFi pubbliche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 set 2026
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