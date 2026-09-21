 Raccolta dati sulla posizione: multa di 403 milioni a Google
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Raccolta dati sulla posizione: multa di 403 milioni a Google

Google ha ricevuto una sanzione di 403 milioni di euro dalla DPC irlandese per la raccolta e la conservazione illecita dei dati sulla posizione.
Raccolta dati sulla posizione: multa di 403 milioni a Google
Sicurezza Privacy
Google ha ricevuto una sanzione di 403 milioni di euro dalla DPC irlandese per la raccolta e la conservazione illecita dei dati sulla posizione.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La Data Protection Commission (DPC) dell’Irlanda ha inflitto una sanzione di 403 milioni di euro a Google per la raccolta illegale dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell’account. Si tratta del risultato dell’indagine avviata dall’autorità oltre sei anni fa, dopo aver ricevuto una denuncia da 8 organizzazioni che difendono i diritti dei consumatori. L’azienda di Mountain View ha dichiarato che i tool sono stati aggiornati per consentire un maggiore controllo agli utenti.

Violazione della privacy con la raccolta e la conservazione dei dati

La denuncia era stata presentata a fine novembre 2018 dalle associazioni dei consumatori di Norvegia, Olanda, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Svezia e Danimarca, iscritte alla European Consumer Organisation (BEUC), sulla base di una ricerca pubblicata dai norvegesi del Forbrukerrådet (Norwegian Consumer Council) che evidenziava le pratiche ingannevoli di Google.

La DPC dell’Irlanda ha quindi avviato l’indagine a febbraio 2020 per esaminare le modalità di raccolta dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell’account Google: Web & App Activity (Attività web e app), Location History (Cronologia della posizione) e Location Accuracy (Precisione della posizione).

Utilizzando il tracciamento della posizione, Google avrebbe ottenuto informazioni sensibili, come convinzioni religiose, orientamento politico, condizioni di salute e orientamento sessuale. Questi dati sarebbero stati sfruttati per creare un profilo dell’utente e mostrare inserzioni personalizzate. L’azienda californiana avrebbe usato un design ingannevole e fornito informazioni poco chiare sulle tre funzionalità.

Al termine dell’indagine, la DPC ha accertato la violazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) con quattro attività:

  • Trattamento illecito dei dati di geolocalizzazione con le funzionalità Web & App Activity e Location History
  • Mancanza di liceità, correttezza e trasparenza in relazione al trattamento dei dati personali con la funzionalità Location Accuracy
  • Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza relativi alle tre funzionalità suindicate
  • Conservazione dei dati di geolocalizzazione con le funzionalità Web & App Activity e Location History

L’autorità irlandese ha pertanto inflitto a Google una sanzione di 403 milioni di euro e ordinato di apportare modifiche per rispettare la legge entro sei mesi.

Un portavoce dell’azienda di Mountain View ha dichiarato che il caso riguarda vecchie impostazioni che sono state già aggiornate. Dal 2019 sono disponibili tool migliori che semplificano la gestione dei dati di localizzazione. BEUC ha ovviamente festeggiato la decisione, ricordando però che è arrivata dopo quasi 8 anni e che nel 2022 è stata presentata un’altra denuncia per l’uso di un design ingannevole.

Fonte: DPC

Pubblicato il 21 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Caso Revolut: verifica immediata del Garante della privacy

Caso Revolut: verifica immediata del Garante della privacy
Videosorveglianza potenziata sul territorio con nuovi finanziamenti

Videosorveglianza potenziata sul territorio con nuovi finanziamenti
Apple cambia il consenso al tracciamento in Italia

Apple cambia il consenso al tracciamento in Italia
TP-Link Tapo C200, due falle permettono di spiare in casa

TP-Link Tapo C200, due falle permettono di spiare in casa
Caso Revolut: verifica immediata del Garante della privacy

Caso Revolut: verifica immediata del Garante della privacy
Videosorveglianza potenziata sul territorio con nuovi finanziamenti

Videosorveglianza potenziata sul territorio con nuovi finanziamenti
Apple cambia il consenso al tracciamento in Italia

Apple cambia il consenso al tracciamento in Italia
TP-Link Tapo C200, due falle permettono di spiare in casa

TP-Link Tapo C200, due falle permettono di spiare in casa
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 set 2026
Link copiato negli appunti