La migliore VPN ora costa meno: ecco la nuova promo flash di NordVPN

La nuova promo di NordVPN è un’occasione da cogliere al volo per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata, sicura e con un rapporto qualità/prezzo al top. Il servizio, spesso considerato come la migliore VPN in assoluto, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

La migliore VPN da attivare oggi

Per chi sceglie NordVPN c’è la possibilità di attivare una VPN completa, sicura e senza limiti, da sfruttare per un lungo periodo di tempo e con un prezzo contenuto. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, offre agli utenti un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata e, quindi, potenzialmente rischiosa.

Da segnalare anche che NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di oltre migliaia di server sparsi in tutto il mondo, garantendo la possibilità di “spostare” il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica.

Il meccanismo è semplice: basta scegliere un server situato in un altro Paese per poter evitare i blocchi alla navigazione e all’accesso a siti e servizi web legati alla posizione da cui avviene la connessione.

L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica no log (e, quindi, senza alcun tracciamento dell’attività dell’utente) e con la possibilità di accedere alla rete da 10 dispositivi in simultanea con un solo account.

Grazie alla promozione in corso, i nuovi utenti che scelgono il piano biennale di NordVPN hanno la possibilità di ridurre il costo del servizio fino a un minimo di 2,99 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il box qui di sotto.