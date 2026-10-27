La migliore VPN ora costa meno: ecco la promo Black Friday di NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN illimitata: la promo Black Friday 2026, infatti, rappresenta l’occasione da cogliere al volo per tutti gli utenti interessati al servizio.

In questo momento, infatti, è possibile scegliere il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO) e ridurre il costo del servizio fino a 3,37 euro al mese.

In sconto c’è anche la versione completa, che oltre alla VPN include il password manager, 1 TB in cloud con protezione della crittografia e il sistema antivirus. Il costo è di 3,85 euro al mese (per 28 mesi).

La promozione in corso garantisce un risparmio fino al 78%. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.

Tutte le offerte disponibili includono 30 giorni di garanzia di rimborso per i nuovi utenti che attivano la VPN.

Le caratteristiche della VPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Queste sono le caratteristiche:

crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata

del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente

che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica e censure online

sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica e censure online possibilità di utilizzo multi-piattaforma, con 10 dispositivi in contemporanea per account

possibilità di passare alla versione completa con tanti servizi aggiuntivi

Si tratta, quindi, di una VPN completa e ricca di vantaggi, in grado di garantire un accesso a Internet sicuro in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta e selezionare la versione desiderata, basta seguire il link qui di sotto.

La promo del Black Friday 2026 di NordVPN resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo. Si tratta dell’occasione giusta per attivare una nuova VPN senza limiti.