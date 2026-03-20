La migliore VPN ora costa meno: ecco l'offerta flash da non perdere

Per attivare una nuova VPN illimitata, in questo momento, la scelta migliore non può che essere NordVPN. Il servizio prevede la possibilità di navigare in sicurezza e senza tracciamento, con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, andando a selezionare il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e senza punti deboli che permette di navigare in tranquillità, sicurezza e privacy. Tra le specifiche tecniche troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete utilizzata non è una rete sicura e privata al 100%.

Da segnalare anche che il servizio prevede una politica no log e, quindi, l’accesso a Internet non comporta un tracciamento della propria attività online. A disposizione degli utenti c’è anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di aggirare blocchi geografici e censure durante la navigazione.

NordVPN propone anche un utilizzo “multi-dispositivo” con l’accesso alla rete VPN che può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, con un solo account e sempre senza limitazioni di banda. Da segnalare anche la presenza della funzione Call Protection che garantisce una protezione contro le chiamate spam (utilizzabile con l’app Android del servizio).

Grazie alla promozione in corso è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto disponibile oggi è valido solo per un breve periodo.