La migliore VPN ora costa meno: extra sconto per NordVPN (anche con 1 TB in cloud)

La migliore VPN ora costa meno: la settimana è iniziata con una promozione da cogliere al volo per NordVPN. Scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo in fase di completamento dell’acquisto. Il servizio ora ha un costo di 3,79 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Da notare che con 2 euro in più al mese è possibile aggiungere 1 TB in cloud oltre al password manager. Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Prezzo scontato per la migliore VPN: ecco l’offerta di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura. Il servizio ha queste caratteristiche:

traffico dati protetto dalla crittografia per rendere privata anche una connessione pubblica

per rendere privata anche una connessione pubblica politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento sistema Threat Protection che consente di individuare e bloccare il software dannoso durante la connessione sotto rete VPN

che consente di individuare e bloccare il software dannoso durante la connessione sotto rete VPN connessione senza limiti di banda e di traffico dati

accesso a una rete di migliaia di server per geolocalizzare il proprio IP e evitare blocchi geografici

per geolocalizzare il proprio IP e evitare blocchi geografici utilizzo della VPN da 6 dispositivi, su tutte le piattaforme

Il servizio proposto da NordVPN è, quindi, completo e senza limiti, garantendo una connessione sicura in ogni contesto di utilizzo. Grazie alla promozione in corso, la VPN ha un costo di 3,79 euro al mese (il prezzo finale viene applicato dopo aver avviato la procedura di attivazione). Con 2 euro in più al mese, inoltre, c’è il piano Completo che include anche 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, e il password manager.

Le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata per il piano biennale, con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal, e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.