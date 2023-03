La nuova offerta Vodafone per avere internet con te OVUNQUE

Le nuove offerte Internet Mobile di Vodafone sono molto interessanti perché ti danno la possibilità di navigare con chiavetta, tablet e router ovunque ti trovi.

Il vettore ti offre due piani differenti: Giga Speed Plus 50 a 11,99 euro al mese che ti permette di avere 50 giga per tablet, PC e mobile WiFi senza costi aggiuntivi. Se hai bisogno di più c’è anche Giga Speed Plus 100, a 19,99 euro al mese, e con 100 giga.

Le offerte internet Mobile di Vodafone: perfette per ogni esigenza

Sei tu a decidere se sfruttare un router mobile o un tablet: sta di fatto che il risultato non cambia, perché avrai sempre una connessione perfetta in ogni condizione.

La Rete Veloce Vodafone raggiunge infatti i tuoi dispositivi sulla rete wireless attraverso il router mobile o il tablet che contengono una scheda SIM dedicata esclusivamente alla connessione dati. Inizi a navigare a tutta velocità, grazie alla rete 5G di Vodafone, e senza rete fissa.

Per l’attivazione e maggiori informazioni puoi visitare la pagina ufficiale dell’offerta, scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze e cominciare a navigare alla massima velocità con il dispositivo che preferisci.

