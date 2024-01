La potentissima Cassa Bluetooth di JBL è scontata del 24%!

JBL è uno dai marchi migliori quando parliamo di periferiche audio. JBL PartyBox On-the-Go Essential è una cassa particolarmente potente, con un’illuminazione RGB fantastica e proposta in sconto. Grazie al ribasso del 24%, infatti, potrai portarti a casa questa cassa a soli 200,00€ anziché i classici 263,76€.

Tutte le caratteristiche della cassa JBL

Grazie ai suoi potenti bassi, alla qualità del suono JBL Original Pro e ai dinamici giochi di luce, questa cassa è ideale per dare vita a qualsiasi evento, che sia al chiuso o all’aperto.

Il sistema audio 2.1, composto da un woofer da 12 pollici e un tweeter da 2 pollici, garantisce bassi profondi e coinvolgenti, mentre i medi e gli alti si distinguono per la loro chiarezza cristallina. La potenza di uscita totale di 100 watt è più che sufficiente per animare una festa con un gruppo di amici.

Le luci colorate e vivaci, che si illuminano a ritmo di musica, creano un’atmosfera festosa e coinvolgente. Inoltre, i effetti sonori 3D Dolby Atmos arricchiscono ulteriormente l’esperienza audio, garantendo un coinvolgimento totale. Per affrontare anche situazioni atmosferiche avverse, la cassa è dotata di una protezione splashproof IPX4, che la rende resistente a schizzi e spruzzi d’acqua. Questa caratteristica la rende ideale per l’utilizzo all’aperto, perfino in caso di pioggia leggera.

Inoltre, non trascura gli aspiranti cantanti, fornendo un microfono karaoke wireless con controlli integrati per regolare il volume, l’eco e il tono. Questo permette a chiunque di esprimere il proprio talento canoro a tutto volume.

In termini di connettività, la cassa offre una vasta gamma di opzioni. È possibile trasmettere musica in modalità wireless tramite Bluetooth, collegare un dispositivo USB o utilizzare un cavo AUX. Inoltre, la tecnologia True Wireless Stereo consente di collegare due casse in modalità wireless, raddoppiando così il volume e l’esperienza sonora complessiva.

Inizia a portare la tua musica ovunque grazie alla cassa Bluetooth JBL. Falla tua per soli 200,00€ grazie allo sconto esclusivo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.