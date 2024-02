La sorprendente Action Cam 4K di DJI CROLLA del 31%!

Desideri da tempo una action camera di altissima qualità ma non vuoi spendere poi così tanto? DJI è uno dei brand di punta quando si parla di droni e non solo. La sua DJI Osmo Action 3 è una action cam con risoluzione 4K e FOV da 155°! Il prezzo crolla vertiginosamente grazie allo sconto del 31% su Amazon arrivando a soli 249,00€ invece dei classici 359,00€.

Tutte le caratteristiche della Action Camera DJI

Le straordinarie riprese 4K di questa action cam offrono una qualità cinematografica che cattura ogni momento con nitidezza e ricchezza di dettagli. Il campo visivo esteso di 155° ti consente di immortalare intere scenari, dalle vette innevate alle distese oceaniche, senza perdere alcun dettaglio.

Grazie alla stabilizzazione avanzata HorizonSteady, Action 3 mantiene le tue riprese stabili e fluide, indipendentemente dalle attività dinamiche come lo sci su piste ripide o la mountain bike su sentieri accidentati. Addio a video tremolanti e riprese rovinate: con questa action camera, ottieni filmati incredibilmente stabili e professionali.

Progettata per l’avventura senza limiti, offre poi un’autonomia massima di 160 minuti e può registrare fino a 150 minuti consecutivi a temperature gelide fino a -20°C. Resistente a urti, polvere e acqua, ti accompagna in ogni situazione, garantendo tranquillità anche nelle condizioni più estreme.

L’innovativo design a sgancio rapido consente il montaggio sicuro di DJI Osmo Action 3 su qualsiasi supporto, sia in orizzontale che in verticale, offrendo la massima libertà di ripresa per vlog coinvolgenti, selfie perfetti e timelapse mozzafiato. Per controllare al meglio il tutto, è dotata di doppio touchscreen anteriore e posteriore, entrambi idrofobici, che consente un controllo intuitivo della tua action cam.

Inizia a riprendere tutte le tue prodezze con DJI Osmo Action 3 a soli 249,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.