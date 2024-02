La tua password è compromessa? Ecco come scoprirlo in un clic

In rete i casi di violazioni di password stanno crescendo a dismisura. Sono episodi potenzialmente molto pericolosi per la sicurezza degli utenti che ne sono vittime, dato che dei malintenzionati potrebbero entrare negli indirizzi di posta elettronica o peggio ancora nei conti bancari. Ecco perché è importante affidarsi a un password manager sicuro e affidabile come NordPass, il servizio creato da Nord Security, cioè la stessa azienda che ha sviluppato NordVPN, con più di 3,8 milioni di utenti. Per maggiori informazioni su disponibilità e costi visita questa pagina del sito ufficiale.

I vantaggi di un password manager come NordPass contro le violazioni dei dati

Da poco NordPass ha rilasciato una versione aggiornata della funzionalità di monitoraggio delle violazioni dei dati. Questa nuova versione assicura agli utenti di NordPass una protezione online ancora più forte, andando ad aggiungere un ulteriore livello di sicurezza ai loro dati.

Il password manager di Nord Security esegue una scansione approfondita dei database che hanno subito una violazione: qualora siano interessati account e-mail, password o i dati delle carte di credito dei propri utenti, NordPass invierà una notifica immediata, evidenziando inoltre le violazioni che potrebbero avere le conseguenze più gravi per la sicurezza online e privacy di ciascun utente.

Si tratta di un aiuto indispensabile per gli utenti, che possono così reagire immediatamente e, soprattutto, in modo efficace a seconda della minaccia informatica.

Il piano NordPass Premium è in offerta a 1,69 euro al mese per i primi 2 anni, grazie al 43% di sconto. Per una protezione ancora più completa scegli il piano Family, in offerta a 2,79 euro al mese per 24 mesi, grazie al 53% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.