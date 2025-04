La tua sicurezza costa appena 19€ con Tapo C200 in casa (non ha rivali)

Una telecamera di sicurezza dal prezzo irrisorio ma con un occhio così vigile che non si lascia sfuggire il più piccolo dettaglio. La straordinaria Tapo C200 è un prodotto di punta di TP Link perché riesce a rendere la tua casa un posto sicuro con una spesa minima e con funzioni di ultima generazione. Se hai un posto strategico in cui posizionarla, ti anticipo che può controllare anche più ambienti. A soli 18,99€ su Amazon, è l’occasione per acquistarla al volo grazie allo sconto del 37% sul prezzo di listino.

Tapo C200, la telecamera WiFi da interno che ci vuole

È una piccoletta che si installa nel giro di due minuti. Scegli dove metterla e la colleghi alla presa di corrente, in questo modo entra subito in funzione. Una sua caratteristica saliente è che è dotata di rotazione a 360°, ciò significa che se scegli un posto strategico, puoi anche monitorare più ambienti con un unico prodotto. Per gestire tutti i suoi aspetti basta avere l’app sullo smartphone o usare la tua voce visto che il sistema è compatibile sia con Amazon Alexa che Google Assistant.

Obiettivo che riprende le zone in Full HD e visione notturna che torna utile sia nelle ore buie che quando chiudi le tapparelle o le veneziane ed esci di casa. In questo ultimo caso attiva la rilevazione del movimento per sapere se qualcuno si intrufola e ricevi le notifiche push istantaneamente. Se malauguratamente dovesse succedere, la telecamera è dotata di allarme sia luminoso che sonoro per spaventare gli intrusi. È qualcuno che conosci? Comunica a distanza sfruttando l’audio bidirezionale. Con slot per inserire la microSD, registri qualunque filmato.

A soli 18,99€ su Amazon, la Tapo C200 è la telecamera WiFi da interno a cui non rinunciare. Collegati e acquistala con uno sconto del 37% che annulla il prezzo di partenza.