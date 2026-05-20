 HONOR Magic6 Pro 5G da 512GB a prezzo shock (ricondizionato eccellente)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

HONOR Magic6 Pro 5G da 512GB a prezzo shock (ricondizionato eccellente)

Super offerta su eBay per avere l'HONOR Magic6 Pro 5G da 512GB (ricondizionato eccellente) scontato di oltre 830€.
HONOR Magic6 Pro 5G da 512GB a prezzo shock (ricondizionato eccellente)
Tecnologia Mobile
Super offerta su eBay per avere l'HONOR Magic6 Pro 5G da 512GB (ricondizionato eccellente) scontato di oltre 830€.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su uno smartphone spettacolare a un prezzo decisamente inferiore. Dunque vai immediatamente su eBay e potrai avere l’HONOR Magic6 Pro 5G da 512 GB a soli 468,34 euro, invece che 1299,99 euro. Avvaliti anche dello sconto del 5% con il codice promozionale FRIT26 da applicare al momento del pagamento.

È un prodotto ricondizionato eccellente e quindi testato da un venditore verificato, non ha segni di usura o comunque sono lievi ed è perfettamente funzionante. Se non ti soddisfa pienamente potrai restituirlo entro 30 giorni. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in comode rate da 164,33 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

HONOR Magic6 Pro 5G a questo prezzo è imperdibile

L’HONOR Magic6 Pro 5G è uno smartphone di fascia alta con prestazioni straordinarie e dunque, pur essendo ricondizionato, è uno dei migliori acquisti che puoi fare. Ha un generoso display OLED da 6,8 pollici con tecnologia LTPO ed è dotato di un refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit.

{title}

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 GB di RAM e da una grande memoria interna di ben 512 GB. Il sistema operativo è un Android 14 con interfaccia MagicOS 8 ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP68. Per quanto riguarda lo scomparto fotografico c’è un sensore posteriore principale da 50 MP con ultra grandangolare e teleobiettivo periscopico, più la fotocamera frontale sempre da 50 MP. Mentre la batteria ha una capacità di 5600 mAh con ricarica velocissima da 80 W.

Acquistalo in offerta su eBay

Una grande opportunità dunque per avere uno smartphone spettacolare senza spendere un’esagerazione. Per cui vai immediatamente su eBay e acquista il tuo HONOR Magic6 Pro 5G da 512 GB a soli 468,34 euro, invece che 1299,99 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 da applicare al momento del pagamento. Potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza nemmeno pagare costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple iPhone 17e crolla di prezzo su eBay oggi

Apple iPhone 17e crolla di prezzo su eBay oggi
REDMI Watch 6: versione NFC per pagamenti contactless

REDMI Watch 6: versione NFC per pagamenti contactless
HONOR 600 Series: tre smartphone per tutte le tasche

HONOR 600 Series: tre smartphone per tutte le tasche
Motorola razr 70 (8/256GB) in doppio sconto e possibile pagamento a rate

Motorola razr 70 (8/256GB) in doppio sconto e possibile pagamento a rate
Apple iPhone 17e crolla di prezzo su eBay oggi

Apple iPhone 17e crolla di prezzo su eBay oggi
REDMI Watch 6: versione NFC per pagamenti contactless

REDMI Watch 6: versione NFC per pagamenti contactless
HONOR 600 Series: tre smartphone per tutte le tasche

HONOR 600 Series: tre smartphone per tutte le tasche
Motorola razr 70 (8/256GB) in doppio sconto e possibile pagamento a rate

Motorola razr 70 (8/256GB) in doppio sconto e possibile pagamento a rate
Michea Elia
Pubblicato il
20 mag 2026
Link copiato negli appunti