HONOR Magic6 Pro 5G da 512GB a prezzo shock (ricondizionato eccellente)

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su uno smartphone spettacolare a un prezzo decisamente inferiore. Dunque vai immediatamente su eBay e potrai avere l’HONOR Magic6 Pro 5G da 512 GB a soli 468,34 euro, invece che 1299,99 euro. Avvaliti anche dello sconto del 5% con il codice promozionale FRIT26 da applicare al momento del pagamento.

È un prodotto ricondizionato eccellente e quindi testato da un venditore verificato, non ha segni di usura o comunque sono lievi ed è perfettamente funzionante. Se non ti soddisfa pienamente potrai restituirlo entro 30 giorni. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in comode rate da 164,33 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR Magic6 Pro 5G a questo prezzo è imperdibile

L’HONOR Magic6 Pro 5G è uno smartphone di fascia alta con prestazioni straordinarie e dunque, pur essendo ricondizionato, è uno dei migliori acquisti che puoi fare. Ha un generoso display OLED da 6,8 pollici con tecnologia LTPO ed è dotato di un refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 GB di RAM e da una grande memoria interna di ben 512 GB. Il sistema operativo è un Android 14 con interfaccia MagicOS 8 ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP68. Per quanto riguarda lo scomparto fotografico c’è un sensore posteriore principale da 50 MP con ultra grandangolare e teleobiettivo periscopico, più la fotocamera frontale sempre da 50 MP. Mentre la batteria ha una capacità di 5600 mAh con ricarica velocissima da 80 W.

Una grande opportunità dunque per avere uno smartphone spettacolare senza spendere un’esagerazione. Per cui vai immediatamente su eBay e acquista il tuo HONOR Magic6 Pro 5G da 512 GB a soli 468,34 euro, invece che 1299,99 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 da applicare al momento del pagamento. Potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza nemmeno pagare costi extra.