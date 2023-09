La vera innovazione per far crescere imprese ICT e MSP? È il rispetto

Le aziende ICT e gli MSP sono fondamentali per sostenere la crescita delle imprese nell’era della digital transformation. Purtroppo gran parte di queste realtà ha difficoltà a far crescere ricavi e margini. Le cause? Il panorama tecnologico cambia a grande velocità e le esigenze dei Clienti mutano costantemente. Questo crea grandi opportunità per i fornitori ICT e gli MSP, ma anche problemi. Il rischio principale è disperdere risorse su vendite che non garantiscono ricavi ricorrenti e hanno una bassa marginalità. Come risolvere questo dilemma?

Una soluzione semplice e collaudata arriva dal road show organizzato da Vianova, l’operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese. L’evento, arrivato alla terza edizione, ha già riscosso un grande successo, con centinaia di imprese che hanno già scoperto come creare nuove opportunità di business e valorizzare il patrimonio di Clienti già esistenti (aumentando la fidelizzazione e offrendo nuovi servizi indispensabili per la digitalizzazione).

Aumentare i ricavi e fidelizzare i Clienti: scoprilo al road show Vianova

Il roadshow (qui tutti i dettagli) è dedicato ad aziende ICT ed a Managed Service Provider che vogliano ampliare la propria offerta mettendo a disposizione connettività professionali e servizi di Unified Communication e Cloud innovativi e sicuri. La domanda ricorrente tra system integrator e MSP è la stessa. Perché è vantaggioso diventare Partner o Dealer Vianova?

A distinguere Vianova sono da sempre la qualità dei servizi e l’attenzione alle esigenze dei Clienti (ad esempio con la risposta in 3 squilli alle chiamate) e dei Partner commerciali. Vianova vuole infatti creare rapporti di lunga durata basati su fiducia e rispetto, come dimostrato da un tasso di fedeltà dei Clienti certificato del 97%. Per questo collaborare con Vianova significa diventare un punto di riferimento imprescindibile per i propri Clienti e potenziare la propria reputazione (il bene più prezioso nell’era del digitale).

I Partner Vianova possono soprattutto aumentare i propri ricavi grazie a servizi di telecomunicazioni (connessioni voce e dati professionali di rete fissa e mobile, backup Cloud, collaboration) efficienti e sempre aggiornati. Inoltre possono rafforzare la propria offerta con Centrex, il centralino in Cloud sviluppato da Vianova per semplificare il lavoro delle aziende e messo a disposizione dei Partner senza costi (quindi con possibilità di ottenere marginalità importanti per chi lo vende).

Trasparenza e rispetto: la formula di una partnership di valore

Durante il road show Vianova presenterà in dettaglio la propria offerta ai Partner. Anticipare i punti principali permette di comprendere che la partnership con Vianova mette in primo piano trasparenza e rispetto:

contratto monomandatario o plurimandatario

compensi ricorrenti

nuove soluzioni voce, dati e Centralino

un Area Manager sempre al tuo fianco

compensi per l’istallazione degli apparati

premi per il mantenimento degli SLA tecnici

formazione tecnica e commerciale

Tra gli elementi più prestigiosi c’è sempre la qualità dell’assistenza Vianova: la risposta entro 3 squilli (senza segreterie telefoniche e con personale preparato) è quanto di più prezioso si possa offrire ai propri Clienti e Partner, soprattutto nel settore B2B. Con Vianova le aziende non si sentono mai abbandonate.

Roadshow: le tappe

Il terzo Roadshow Vianova prevede tappe nelle principali città italiane e si allarga con l’approdo anche in Sicilia:

Torino – 17 ottobre

Milano – 18 ottobre

Treviso – 19 ottobre

Catania – 20 ottobre

Firenze – 24 ottobre

Rimini – 25 ottobre

L’invito è rivolto anzitutto a titolari e responsabili vendite di aziende ICT e MSP che intendono ampliare la propria offerta commerciale. Ogni tappa prevede una breve introduzione all’offerta Vianova, l’approfondimento sulle opportunità della partnership e la possibilità di un confronto one-to-one con esperti e responsabili commerciali dell’azienda.

Per iscriversi al roadshow è sufficiente compilare questo modulo scegliendo la tappa più comoda per le proprie necessità.