Acquista Apple AirTag in offerta su Amazon: pack da 4 al 23% in meno

Tieni d’occhio e ritrova le tue cose grazie ad Apple AirTag, dispositivo di tracciamento all’avanguardia ora disponibile in offerta su Amazon. Acquistando la confezione da 4 ora risparmierai il 23% rispetto al listino, pagando la stessa cifra che servirebbe per acquistarne 3 singolarmente sullo stesso portale di e-commerce. In più, la consegna è gratuita e garantita in pochi giorni!

Apple AirTag: tracker indispensabile per i tuoi oggetti

Ritrovare un oggetto perso non è mai stato così semplice: se sei in possesso di un iPhone ti basterà usare l’Apple AirTag per cercare e recuperare le tue cose mediante app Dov’è. Anzitutto, dopo avere acquistato il pack da 4, dovrai configurare i dispositivi semplicemente facendoli toccare con il tuo iPhone o iPad. Dopodiché, basterà attaccare o legare un AirTag a un portachiavi, a una valigia o qualsiasi altro tuo oggetto per monitorarne la posizione con estrema precisione.

Tramite tecnologia Ultra Wideband integrata otterrai sempre una localizzazione pressoché perfetta e, in prossimità del dispositivo smarrito dotato di tag Apple, potrai far suonare l’altoparlante integrato per ottenere un aiuto sonoro. Ogni comunicazione tramite app Dov’è, inoltre, avverrà in privacy assoluta grazie alla crittografia continua per garantirti anonimità.

Acquista la confezione da 4 ora su Amazon e spenderai soltanto 99 euro, al posto dei 129 euro di listino. Un singolo AirTag ora costerebbe 33,49 euro; pertanto, il risparmio è evidente! Amazon si occupa di vendita e spedizione, con consegna garantita agli utenti Prime entro 2 giorni.