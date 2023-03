La VPN rallenta la connessione? ecco come risolvere con AtlasVPN

L’uso delle VPN può portare ad una controindicazione: l’accesso ad Internet tramite una Virtual Private Network, infatti, potrebbe rallentare la connessione, riducendo la velocità rispetto alla banda messa a disposizione dal proprio operatore. Si tratta di un problema noto e che spesso affligge le VPN gratuite o di bassa qualità, per via un’infrastruttura non in grado di garantire prestazioni adeguate.

Per risolvere il problema della VPN che rallenta la connessione, quindi, è sufficiente affidarsi ad un servizio VPN di alta qualità. In questo momento, la scelta giusta è rappresentata da AtlasVPN. Si tratta di una delle migliori opzioni sul mercato che, grazie all’offerta in corso, presenta un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Con la promozione attuale, infatti, AtlasVPN costa appena 1,61 euro al mese.

Per accedere all’offerta è sufficiente scegliere il piano biennale che include 3 mesi gratis aggiuntivi. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di AtlasVPN linkato qui di seguito.

Con AtlasVPN si elimina il problema della VPN che rallenta il PC

AtlasVPN è la scelta giusta per risolvere il problema della VPN che rallenta il PC. Il servizio, infatti, sfrutta un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, ci sono risorse a sufficienza per gestire la connessione degli utenti, senza alcuna limitazione. Con AtlasVPN, infatti, l’accesso ad Internet avviene senza limiti di banda o di traffico dati, permettendo all’utente di sfruttare appieno la propria connessione.

Quest’opportunità non comporta compromessi sulla sicurezza e sulla privacy: AtlasVPN, infatti, può contare sulla crittografia del traffico dati e su di una politica no log che assicurano l’accesso ad Internet in totale sicurezza e senza alcun tracciamento. Da notare, inoltre, che il servizio, basandosi su di una rete di server dislocati in tutto il mondo, permette di geolocalizzare facilmente l’IP in un altro Paese e, quindi, aggirare i vincoli geografici dei servizi web come le piattaforme di streaming.

Con l’offerta in corso è possibile attivare AtlasVPN al prezzo scontato di 1,61 euro al mese: basta scegliere il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. La spesa complessiva è di 43 euro con 30 giorni per richiedere un eventuale rimborso. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

