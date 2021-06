Lampada smart in offerta con Coupon: non perdere l'occasione

La Lampada smart di Meross è in offerta su Amazon ad appena 22,95€. Un coupon esclusivo del 18% rende il prezzo di listino più economico creando un affare da cogliere al balzo.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Una lampada smart in casa: perché acquistarla

Una lampada smart è sempre un ottimo acquisto. Posizionabile ovunque in casa, consente di avere una fonte di luce in zone buie ma poco raggiungibili.

Il modello prodotto da Meross si presenta semplice e lineare. Pertanto può essere installato sia in una camera da letto che in un altro ambiente domestico.

Degno di nota è il suo essere compatibile con i maggiori assistenti intelligenti, tra i quali Amazon Alexa e Google Home. Ciò permette di azionare e modificare la luce con il solo utilizzo della voce.

Se non si è provvisti di un dispositivo intelligente, non è un problema: la lampada è gestibile anche mediante smartphone attraverso l'apposita applicazione.

Per quanto riguarda le sue funzionalità, questo prodotto è dimmerabile. Grazie a questa caratteristica l'intensità della luce può essere modificata a proprio piacimento passando da un effetto soft e un'illuminazione piena.

Il led installato al suo interno è altresì multicolor: oltre al classico bianco freddo e bianco caldo, la lampada può assumere i colori più sgargianti creando giochi di luce adatti, ad esempio, a una camera per bambini.

Infine, è possibile altresì impostare una routine: basta scegliere un'ora per l'accensione e una per lo spegnimento per averla pronta alle proprio esigenze.

La lampada smart di Meross è acquistabile su Amazon a soli 22,95€. Ordinala oggi e ricevila in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro o per i clienti idonei.

Attiva il coupon per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida solo fino al 6 giugno 2021 e salvo esaurimento scorte.