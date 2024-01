Lampadina smart WiFi TP-Link in OFFERTA: solo 9,99€ su Amazon

Personalizza la tua esperienza di domotica in casa con la lampadina smart WiFi TP-Link Tapo L530E che puoi acquistare oggi in offerta su Amazon a soli 9,99 euro. Scopri come utilizzarla al meglio.

Lampadina smart WiFi TP-Link Tapo L530 in offerta: le caratteristiche

Con il controllo da remoto, potrai gestire le tue luci ovunque tu sia grazie all‘app gratuita Tapo, disponibile per smartphone e tablet su iOS e Android. Personalizza facilmente la luminosità, la temperatura della luce e i colori con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere, creando scenari unici per ogni tua attività quotidiana.

La Lampadina Smart WiFi TP-Link Tapo L530E non richiede alcun hub aggiuntivo. Basta collegarla al Wi-Fi di casa tua e sei pronto a illuminare la tua vita in modo intelligente. Con il controllo vocale compatibile con Alexa e Google Assistant, puoi liberare le tue mani e comandare la luce con semplici frasi come “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, oscura le luci della mia camera”.

Ma le sorprese non finiscono qui! Crea programmi di accensione/spegnimento con la luminosità e il colore che hai impostato, e sfrutta la modalità Assente per simulare automaticamente la presenza di qualcuno a casa, spaventando i visitatori indesiderati.

La Lampadina Smart WiFi TP-Link Tapo L530E offre un'illuminazione intelligente e personalizzata.

