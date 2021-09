Lampadine Smart meross: kit da 4 in offerta con questo COUPON

Le lampadine smart di meross si trovano in offerta su Amazon a 23,99€, allo sconto preapplicato del 9% si aggiunge un ulteriore coupon del 40%. Basta selezionare la casella relativa al coupon e procedere all'acquisto del prodotto, il prezzo iniziale risulterà ridotto di ben 20 euro.

Queste lampadine smart possono interfacciarsi con i sistemi domotici Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit e SmartThings, per comandarle sfruttando i rispettivi assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri. Una volta connesse al WiFi, basterà impartire gli appositi comandi vocali per accendere, spegnere o gestire il colore e la luminosità delle luci, ad esempio: “Alexa, accendi le luci in salotto” oppure “Ok Google, imposta le luci sul Viola“.

Non manca la possibilità di collegare le 4 lampadine al Wi-Fi anche senza alcun sistema domotico o assistente vocale, basta scaricare l'applicazione meross e effettuare il pairing in pochi e semplici click.

