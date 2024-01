L'anno inizia bene se impari una nuova lingua: con Mondly risparmi il 96%

Mondly, pluripremiata app di apprendimento delle lingue con oltre 110 milioni di download, ha lanciato un’irripetibile promozione per iniziare il nuovo anno in grande stile. Con Mondly Premium, potrai accedere a ben 41 lingue a vita per soli 89,99 euro invece di 1999,99 – uno sconto incredibile del 96%. Un’opportunità unica che ti permetterà di apprendere una nuova lingua senza limiti, con un solo acquisto.

Mondly si distingue per la sua combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Questa app innovativa ti guiderà attraverso un percorso divertente, veloce ed efficace per farti parlare nuove lingue come un vero madrelingua.

Con l’accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro, la tua esperienza linguistica sarà arricchita e personalizzata, rendendo l’apprendimento un’esperienza coinvolgente e completa.

Cosa include Mondly Premium

Imparare una nuova lingua con Mondly è divertente, facile e veloce grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia. La gamification e le tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue rendono Mondly la scelta ideale per chi desidera imparare in modo rapido ed efficace.

Ecco i suoi punti di forza:

Focalizzati sulle frasi , non sulle singole parole: memorizza le parole più usate concentrandoti su frasi di uso comune. In pochi minuti, sarai in grado di formare frasi e prendere parte a conversazioni reali

, non sulle singole parole: memorizza le parole più usate concentrandoti su frasi di uso comune. In pochi minuti, sarai in grado di formare frasi e prendere parte a conversazioni reali Ascolta i madrelingua : Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali

: Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali Esercitati in conversazioni reali : utilizza il chatbot dotato di riconoscimento vocale e partecipa a corsi esclusivi in Realtà Aumentata per migliorare le tue abilità linguistiche

: utilizza il chatbot dotato di riconoscimento vocale e partecipa a corsi esclusivi in Realtà Aumentata per migliorare le tue abilità linguistiche Memorizza le informazioni usando un sistema di ripetizione unico: sfrutta gli intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci di Mondly per apprendere rapidamente nuove lingue

usando un sistema di ripetizione unico: sfrutta gli intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci di Mondly per apprendere rapidamente nuove lingue Si impara più velocemente dalla propria lingua madre: inizia il tuo percorso da qualsiasi delle 41 lingue disponibili, rendendo l’apprendimento un’esperienza personalizzata ed efficace

Approfitta della promozione a tempo limitato in corso e ottieni Mondly Premium al prezzo scontato di 89,99 euro. Inizia il 2024 con la determinazione di imparare una nuova lingua in modo divertente ed efficace.

