L'Antivirus Panda Dome 2022 è in offerta con il 50% di sconto

L’intera gamma di Antivirus Panda Dome 2022 è in offerta con il 50% di sconto su qualsiasi pacchetto acquistato. Se sei in cerca di una protezione a 360 gradi e a basso costo, approfitta di questa promozione e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.

Si parte dai 17,49 euro annuali per 1 dispositivo con la protezione base, Panda Dome Essential 2022. Lo stesso sconto è però applicabile anche sulle altre versioni: Advanced, Complete e Premium.

Antivirus Panda Dome 2022: cosa offrono i pacchetti in offerta

La suite entry-level e più economica, Essential 2022, ti garantisce una protezione antivirus, con firewall addizionale per PC Windows e una VPN per navigare privatamente fino a 150 MB al giorno. Inoltre, include anche una protezione WiFi contro attacchi hacker e scansione attiva per dispositivi esterni, come le penne USB.

Il piano Advanced, in offerta a 23,49 euro, aggiunge la protezione in tempo reale per Mac e Android, acquisti online sicuri e una difesa efficace contro minacce e attacchi informatici avanzati.

Con l’antivirus Panda Dome Complete, a 35,49 euro, troviamo invece anche un generatore di password univoche e rigide, un sistema di pulizia dei file che rallentano le prestazioni del PC e la protezione completa dei dati personali.

Infine, con il pacchetto Premium, a 59,49 euro, la VPN diventa senza limiti, sicura e privata e viene inserito un supporto tecnico 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.

L’Antivirus Panda ha ottenuto ottimi risultati dagli ultimi test condotti da AV-Comparatives con una precisione del 100% nel rivelamento di nuove minacce da luglio a ottobre 2021. L’offerta, come detto, è completamente personalizzabile. Collegandoti alla pagina ufficiale degli sconti, puoi scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze e selezionare per quanto tempo estendere l’abbonamento, fino ad un massimo di tre anni per dispositivo.

Puoi pagare con PayPal, carta di credito, Apple Pay e bonifico bancario. È in ogni caso valida la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.