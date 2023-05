L'app dell'anno secondo Facebook? È Mondly: ottieni il 96% di sconto

Vuoi conoscere una piattaforma unica nel suo genere? Parliamo di Mondly: l’app che ti farà sentire subito come un vero madrelingua. Se sogni di intraprendere un viaggio nell’apprendimento di una nuova lingua, quale modo migliore che utilizzare una piattaforma che è stata premiata come “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple?

Mondly ha già oltre 100 milioni di download e non è difficile capire perché. Con oltre 41 lingue tra cui scegliere, dalle lingue europee alle lingue asiatiche, Mondly combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in Realtà Aumentata per farti parlare nuove lingue con facilità e divertimento. Se stai cercando un’occasione unica, sappi che hai l’opportunità di accedere a vita a tutti i corsi di lingua offerti da Mondly con uno speciale sconto pari al 96%.

Perché Mondly è stata premiata “App dell’anno”?

Mondly unisce scienza neurale alle tecnologie all’avanguardia per offrirti un’esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. Grazie alla sua strategia di gamification, ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici in modo rapido e divertente. Inoltre, Mondly ti permette di iniziare l’apprendimento da qualsiasi delle 41 lingue disponibili, compresa la tua lingua madre.

Il suo vantaggio principale, nonché quello che contraddistingue la piattaforma dalla concorrenza, è che imparerai fin da subito a formare frasi e a prendere parte a conversazioni reali grazie alle lezioni giornaliere, ai quiz settimanali e alle sfide mensili. Inoltre, Mondly utilizza un sistema a ripetizione unico nel suo genere, che ti aiuterà a memorizzare le informazioni in modo semplice ed efficace.

Se stai ancora cercando un modo innovativo e veloce per imparare una nuova lingua, dovresti prendere in seria considerazione Mondly. Ancor più alla luce della speciale promozione a tempo limitato che ti permetterà di ottenere l’accesso al piano Premium a soli 89,99 euro. Scegli Mondly e scopri come imparare una nuova lingua può essere facile, divertente ed efficace come mai prima d’ora.

