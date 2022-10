Laptop ASUS con W11, i5, RAM 8G e SSD 512GB: offerta Prime (-250€)

ASUS Laptop F515EA è un PC portatile con monitor da 15.6 pollici, processore Intel Core i5 di undicesima generazione, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, scheda grafica Intel Iris XE e Windows 11 Home che puoi pagare con 250 euro di sconto. L’offerta rientra tra le ultime promozioni del Prime Day, valide fino a stasera.

Per accedervi devi essere un iscritto Amazon Prime. Per fortuna, sei ancora in tempo per iscriverti subito per avere la possibilità di sfruttare tutte le offerte e hai anche una prova gratuita di 30 giorni.

Laptop ASUS F515EA in offerta Prime: economico e perfetto per il lavoro e lo studio

Il laptop ASUS F1515EA vanta un design moderno ed elegante con un display FHD da 15 pollici NanoEdge dai bordi sottili racchiuso in un corpo macchina incredibilmente sottile e leggero: solo 1.8 kg. Le prestazioni sono garantite, come visto, da una scheda tecnica composta da un processore Intel Core di 11a generazione i5-1135Gz, scheda grafica integrata Iris Xe, 8 GB di RAM e SSD PCIE da 512 GB.

Perfetto se sei alla ricerca di un notebook veloce, con una batteria che dura tantissimo e che sia facile da portare in giro, puoi usarlo per tutte le attività quotidiane di lavoro, svago, studio e intrattenimento. È dotato anche di webcam integrata e porta USB 3.2 di tipo-C per connetterti a una miriade di dispositivi.

Fino a stasera, puoi acquistarlo con uno sconto esclusivo di 250 euro. Un’offerta da non perdere se stavi cercando un nuovo PC portatile affidabile, solido e veloce.

