Laptop HONOR con Windows 11 al PREZZO MINIMO STORICO

Ideale per la didattica a distanza e per lavorare in smart working, HONOR MagicBook X15 è l'affare di oggi per chi desidera acquistare un nuovo computer portatile: si trova al prezzo minimo storico su Amazon. Le prestazioni sono senza compromessi, sia per lo studio sia per la produttività.

HONOR MagicBook X15 oggi è un vero affare

Il laptop integra specifiche tecniche di fascia alta, a partire dal processore Intel Core i3-10110U affiancato da GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe da 256 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, uscita video HDMI, webcam con microfono integrato e una moltitudine di porte per la connettività inclusa una USB-C. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, è fornito con sistema operativo Windows 10 preinstallato, ma con la possibilità di scaricare subito l'aggiornamento a Windows 11 senza alcuna spesa aggiuntiva. C'è anche il lettore di impronte digitali per l'autenticazione biometrica.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sul laptop HONOR MagicBook X15 al prezzo finale di soli 499,90 euro invece di 649,99 euro, con uno sconto di 150 euro e più. La disponibilità dell'articolo è immediata, con spedizione gratuita a domicilio gestita direttamente dalla logistica di Amazon: se lo compri ora, entro un paio di giorni al massimo sarà sulla tua scrivania.