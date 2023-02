Laptop MEDION con display HD e memoria da 128GB al 50% di sconto

Siete alla ricerca di un laptop semplice da usare e adatto alle operazioni base come studio, visualizzare email, navigare in Internet e usare software di scrittura? Su Amazon vi è la promozione che fa al caso vostro e riguarda il MEDION Classmate E11201 il cui prezzo passa da 299 euro a soli 149 euro grazie allo sconto del 50%. Stiamo parlando di 150 euro di risparmio per quello che è un notebook di buona qualità e tra i migliori in questa fascia di prezzo.

MEDION Classmate E11201: ecco l’affare del giorno secondo Amazon

Questo dispositivo è dotato di sistema operativo Windows 10 Pro Education con aggiornamento gratuito a Windows 11 grazie alla licenza ufficiale di Microsoft. Quest’ultima garantisce anche tutti gli aggiornamenti futuri e varie nuove funzionalità introdotte. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questo notebook in elegante colorazione bianca e nera presenta un display da 11,6 pollici con risoluzione HD, processore Intel Celeron N3450, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB 3.0 e 2.0, uscita video HDMI, Wi-Fi, Bluetooth e buona autonomia.

Per chi non la conoscesse, Medion è un’azienda tedesca nata nel 1983 e famosa per l’ottima qualità dei suoi prodotti di informatica venduti a prezzi molto competitivi. Un esempio è proprio il laptop MEDION Classmate E11201 il cui prezzo di listino di 299 euro subisce una riduzione del 50% su Amazon arrivando a ben 149 euro. È garantita la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni grazie ad Amazon Prime.

