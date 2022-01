L'asteroide 7482 (1994 PC1) passa alle ore 22:49

Questa sera, alle ore 22:49 circa, un asteroide passerà a “soli” 1,98 milioni di km dalla Terra. Il suo nome è (7482) 1994 PC1 e l'appuntamento di questa sera è atteso almeno da 18 anni: era il 1994 quando questo corpo celeste fu scoperto da Robert McNaught e si iniziò a calcolarne la traiettoria per avere la piena certezza che non potesse collidere con il nostro pianeta.

Arrivederci 7482 (1994 PC1)

Di questo passaggio si sa ormai tutto: si tratta di un asteroide con un diametro di circa 1,05 Km, gira su sé stesso una volta ogni 2,6 ore e ci “sfiorerà” con una velocità di passaggio pari a 19,55 Km al secondo. Per avere un metro di misura più comprensibile, il passaggio dell'asteroide avverrà ad una distanza dalla Terra pari a circa 5 volte la distanza che intercorre tra la Terra e la Luna.

Il prossimo incrocio sarà nel 2058 ad una distanza di 22 milioni di km, mentre il prossimo passaggio ravvicinato sarà nel 2194 con una distanza calcolata in 4,2 milioni di km. Insomma, per la Terra l'asteroide 7482 (1994 PC1) non rappresenta un pericolo né oggi, né in futuro. Nel frattempo stiamo imparando a deviare l'orbita di eventuali corpi pericolosi in arrivo, cercando nuovi metodi di sopravvivenza nello Spazio mentre ancora cerchiamo un necessario equilibrio qui sulla Terra.