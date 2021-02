LastPass Free: le novità che non ti piaceranno

Uno dei password manager più celebri e utilizzati, LastPass, annuncia oggi l’introduzione di importanti cambiamenti relativi alla propria formula Free accessibile in modo gratuito e senza alcuna spesa. Si tratta di novità inevitabilmente destinate a far storcere il naso ai tanti che fino ad oggi hanno scelto la soluzione per gestire i propri codici di accesso a piattaforme e servizi online.

LastPass Free cambia: due limitazioni da marzo

Cosa cambierà? A partire dalla metà del prossimo mese gli utenti saranno chiamati a scegliere se accedere al loro account LastPass Free da computer oppure da dispositivi mobile. Riportiamo di seguito in forma tradotta il passaggio più importante del comunicato.

Stiamo apportando cambiamenti a come gli utenti Free effettuano l’accesso a LastPass dai loro dispositivi. LastPass offre l’accesso da due tipologie di dispositivi: computer (inclusi tutti i browser in esecuzione su desktop e laptop) e mobile (smartphone, smartwatch e tablet). A partire dal 16 marzo 2021, LastPass Free includerà l’accesso illimitato ai dispositivi di una sola tipologia.

Verrà considerato il primo login effettuato dal 16 marzo in poi per determinare la tipologia di dispositivo a cui associare l’account Free, computer oppure mobile. Sarà possibile cambiare idea ed effettuare lo switch fino a un massimo di tre volte. Per togliere di mezzo la limitazione si renderà necessaria la sottoscrizione di un abbonamento alla formula Premium, proposta al prezzo mensile di 2,90 euro.

Dal giorno successivo, 17 marzo, verrà inoltre interrotto il supporto via email per i profili gratuiti, riservandolo solo a chi sceglierà di mettere mano al portafogli. Non fatichiamo a immaginare che molti si metteranno fin da subito alla ricerca di una valida alternativa.