Lavazza A Modo Mio Voicy: Alexa, caffè e Black Friday

La macchina del caffè diventa smart con Lavazza A Modo Mio Voicy, dotata di supporto integrato per l’assistente Alexa. Oggi si trova in sconto di ben 110 euro su Amazon grazie alla Settimana del Black Friday. Ottima come regalo di Natale, per se stessi o per gli altri.

Lavazza A Modo Mio Voicy: lo sconto del Black Friday

Il dispositivo è in grado di preparare un espresso come al bar: basta chiederglielo. Non serve altro che pronunciare Alexa, fammi un espresso . Inoltre, il sistema in dotazione, è in grado di consideraere le preferenze di ognuno in termini di dose e temperatura. Il serbatoio dell’acqua ha una capacità peri a 1,1 litri e il raccoglitore può ospitare fino a 10 capsule. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi, nel bel mezzo della Settimana del Black Friday su Amazon, la macchina del caffè intelligente Lavazza A Modo Mio Voicy è in vendita al prezzo di soli 139,99 euro (invece di 249,00 euro), con un risparmio di 110 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, entro questa settimana sarà da te.

