Lavender: l'IA nella guerra tra Israele e Hamas

L’offensiva di Israele a Gaza, con l’obiettivo di colpire gli esponenti di Hamas e del PIJ (Movimento per il Jihad Islamico in Palestina), ha fatto leva, fin dalle sue fasi iniziali, su un sistema di intelligenza artificiale chiamato Lavender. È quanto svelato da diverse fonti di intelligence e riportato dal Guardian. La tecnologia avrebbe identificato circa 37.000 individui potenzialmente legati alle due organizzazioni.

La guerra ai tempi dell’IA: il sistema Lavender

Le informazioni trapelate fanno riferimento anche al via libera, da parte dei vertici dell’esercito israeliano, per le operazioni che sarebbero costate la vita a un gran numero di civili palestinesi, considerati al pari di vittime collaterali durante le prime settimane del conflitto. Da 15 a 20, un range ritenuto accettabile per ogni bombardamento eseguito con l’utilizzo delle cosiddette dumb bombs. Si tratta di munizioni non guidate, dirette verso edifici e abitazioni.

Non vuoi sprecare bombe costose per persone non importanti: è molto dispendioso per il paese e c’è carenza di armi.

Riportiamo di seguito in forma tradotta una delle testimonianze raccolte dalla testata britannica. È attribuita a un ufficiale, con riferimento agli attacchi scatenati sulla base delle decisioni suggerite dall’IA.

Questo non ha eguali, a mia memoria. Tutti, me compreso, il 7 ottobre hanno perso qualcuno. La macchina lo ha fatto con freddezza. E lo ha reso più semplice.

Un’altra fonte ha riferito che si investono circa 20 secondi per valutare ciascun obiettivo e che sono dozzine quelli analizzati ogni giorno. Un processo di approvazione in cui l’intelligenza artificiale è impiegata come strumento utile per risparmiare tempo.

Lo sviluppo di Lavender è stato curato dalla Unit 8200 delle forze di difesa israeliane, l’equivalente della National Security Agency statunitense o del GCHQ britannico.