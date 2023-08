Lavora da casa in sicurezza con una VPN a soli €1,71 al mese

Il lavoro da casa è sempre più frequente, in particolare durante l’estate. La sicurezza informatica non deve andare in vacanza ed è importante assicurarsi di poter accedere a Internet senza correre rischi.

In questo caso, può tornare molto utile affidarsi a una VPN illimitata che, grazie a una serie di ottimizzazioni e alla crittografia del traffico dati oltre che a una politica no log, è in grado di massimizzare la sicurezza della connessione.

Usare una VPN senza limiti non significa dover fare i conti con una spesa significativa. Grazie ad AtlasVPN, infatti, è possibile accedere a una VPN davvero sicura con un prezzo di appena 1,71 euro al mese.

Per ridurre la spesa è sufficiente puntare sul piano biennale di AtlasVPN che include anche 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi. Per accedere subito all’offerta basta collegarsi al sito di AtlasVPN. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

AtlasVPN è la scelta giusta per lavorare da casa in sicurezza con una VPN

AtlasVPN è la soluzione giusta per avere una VPN e lavorare da casa in sicurezza. Grazie alla VPN in questione, infatti, è possibile beneficiare di varie funzioni legate alla sicurezza come:

la crittografia del traffico dati

del traffico dati il sistema in grado di rilevare e bloccare i malware

il monitoraggio della violazione dei dati che analizza il web alla ricerca di possibili violazioni che interessano i dati dell’utente

In più, AtlasVPN garantisce una connessione senza limiti di banda oltre che un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare, facilmente, qualsiasi blocco all’accesso a un sito web. Il servizio è, inoltre, utilizzabile con un numero illimitato di dispositivi.

AtlasVPN costa 1,71 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta è attivabile di seguito.

La promozione di AtlasVPN, disponibile per un periodo limitato, prevede la fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di circa 46 euro, oltre che una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione.

