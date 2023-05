Lazarus attacca i server Microsoft IIS vulnerabili

Il famigerato gruppo Lazarus, finanziato dalla Corea del Nord, ha iniziato ad attaccare server Microsoft Internet Information Services (IIS) vulnerabili. L’obiettivo è ottenere l’accesso iniziale alle reti aziendali e quindi avviare le tradizionali attività di cyberspionaggio.

Attacco in tre fasi

L’attacco effettuato dal gruppo Lazarus prevede tre fasi. L’accesso iniziale ai server IIS viene ottenuto sfruttando vulnerabilità o errate configurazioni che consentono di creare file tramite il processo w3wp.exe . I cybercriminali copiano il file legittimo Wordconv.exe di Microsoft Office, la DLL infetta msvcr100.dll e il file msvcr100.dat nella stessa directory.

Grazie alla nota tecnica DDL side-loading, quando viene lanciato Wordconv.exe la DLL infetta decifra il file msvcr100.dat e lo carica in memoria. Ciò permette di aggirare la rilevazione delle soluzioni di sicurezza.

La seconda fase prevede la copia di un altro malware, nascosto nel file diagn.dll , sfruttando una vulnerabilità del plugin Color Picker di Notepad++. Il malware viene utilizzato per effettuare il dumping della memoria del processo LSASS, quindi lo scopo è rubare le credenziali di login.

Dopo aver scoperto le credenziali, i cybercriminali completano l’attacco con un “movimento laterale”, ovvero l’accesso remoto agli altri computer della rete aziendale tramite la porta 3389 (Remote Desktop Protocol). Non è noto però quali attività vengono eseguite.

Il gruppo Lazarus è uno dei più pericolosi in assoluto, in quanto utilizza varie tecniche per colpire target specifici. Uno degli attacchi più noti è quello effettuato nel 2017 con il ransomware WannaCry.