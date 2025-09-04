Le 10 migliori offerte con cui ottenere i 15€ di sconto su Amazon (in scadenza)

La festa per il compleanno di Amazon sta volgendo al termine. Questa notte, gli sconti scompariranno ma il traguardo dell’e-commerce rimarrà a lungo nella storia. Ottime notizie per te, però, hai ancora a disposizione del tempo per poter concludere qualche affare. Il catalogo è ricco di sconti ma se vuoi ottenere i 15€ extra e sfruttarli al meglio, ho selezionato 10 offerte da non perdere assolutamente. Per poter usare il codice IT15Y al momento del pagamento ti ricordo le regole da seguire:
- selezionare prodotti venduti e spediti da Amazon per un totale di 75 euro (escluse spese di spedizione);
- utilizzare il codice IT15Y al momento del pagamento in carrello;
- fare presto perché sono disponibili solo 150.000 utilizzi.
Pertanto, ecco i 10 prodotti da non sottovalutare in sconto.
HONOR Watch 4 disponibile a soli 60 euro invece di 79 euro.
HONOR Watch 4 Smart Watch, Bluetooth Calling, AMOLED da 1,75 Pollici, GPS, 14 Giorni di Standy, Spo2, Frequenza Cardiaca e Monitor dello Stress, 5ATM, Compatibile con Android e iOS, Nero
HP OMEN 16-u1000sl disponibile a soli 1120,15 euro invece di 1253,07 euro.
HP OMEN 16-u1000sl Notebook, Intel Core i7-14700HX, 16GB RAM DDR5, 1TB SSD PCIe NVMe, Display 16" 2K QHD 240Hz IPS, RTX 4060 8GB GDDR6, 3 Mesi di PC Game Pass Incluso, Windows 11, Nero
Realme 14T 5G disponibile a soli 191,59 euro invece di 217,50 euro.
Smartphone realme 14T 5g, 8+256GB,batteria 5260 mAh,Processore Dimensity 6300, IP69, display 120Hz,Fotocamera AI da 50MP, Lightning Purple, esclusiva Amazon(Nessun adattatore)
Rowenta X-Clean 10 disponibile a soli 479,99 euro invece di 546,32 euro.
Rowenta X-Clean 10, Lavapavimenti Senza Fili, Autonomia 60', Tecnologia Smart, Assistente Vocale, Autopulizia e Asciugatura, Doppio Serbatoio Solido/Liquido, Tutti i Pavimenti, Pulizia Bordi, GZ7540
Samsung Monitor S3 disponibile a soli 104,90 euro invece di 139,90 euro.
Samsung Monitor S39GD (S27D396GAU), Curvo (1800R), 27'', 1920x1080 (Full HD), VA, 100Hz, 4ms (GtG), D-Sub, HDMI, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Speaker Integrati
Beurer IPL PureSkin Pro 5800 disponibile a soli 84,99 euro invece di 117,83 euro.
Beurer IPL PureSkin Pro 5800 Epilatore a Luce Pulsata Compatto con 600.000 Impulsi Luminosi
Philips PureProtect 3200 Series disponibile a soli 224,99 euro invece di 384,07 euro.
Philips PureProtect 3200 Series: Purificatore d'aria Intelligente, Filtro HEPA e a Carbonio Attivo, CADR 500 m³/h per spazi di 130 m², ultra-silenzioso ed efficiente energeticamente (AC3210/12)
Electrolux Serie 700 disponibile a soli 544 euro invece di 599 euro.
Electrolux Serie 700 GentleCare, Asciugatrice a Pompa di Calore, 8 kg, EW7H583W, Classe C, 14 Programmi, Tecnologia SensiCare, Motore Inverter, Filtro Easy Flow, 67 dB, 850x596x636 mm
HP Laptop 15-fd0008sl disponibile a soli 464,99 euro invece di 529,99 euro.
HP Laptop 15-fd0008sl, Intel Core i5-13345U, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Display 15.6” FHD SVA 250 Nits, Antiriflesso, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento
GHD Gold disponibile a soli 139,90 euro invece di 167,90 euro.