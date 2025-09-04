 Le 10 migliori offerte con cui ottenere i 15€ di sconto su Amazon (in scadenza)
Ultime ore per riscattare il codice che Amazon ha regalato per il suo compleanno: 15€ di sconto extra su migliaia di prodotti.
Ultime ore per riscattare il codice che Amazon ha regalato per il suo compleanno: 15€ di sconto extra su migliaia di prodotti.

La festa per il compleanno di Amazon sta volgendo al termine. Questa notte, gli sconti scompariranno ma il traguardo dell’e-commerce rimarrà a lungo nella storia. Ottime notizie per te, però, hai ancora a disposizione del tempo per poter concludere qualche affare. Il catalogo è ricco di sconti ma se vuoi ottenere i 15€ extra e sfruttarli al meglio, ho selezionato 10 offerte da non perdere assolutamente. Per poter usare il codice IT15Y al momento del pagamento ti ricordo le regole da seguire:

  • selezionare prodotti venduti e spediti da Amazon per un totale di 75 euro (escluse spese di spedizione);
  • utilizzare il codice IT15Y al momento del pagamento in carrello;
  • fare presto perché sono disponibili solo 150.000 utilizzi.

Pertanto, ecco i 10 prodotti da non sottovalutare in sconto.

HONOR Watch 4 disponibile a soli 60 euro invece di 79 euro.

HONOR Watch 4 Smart Watch, Bluetooth Calling, AMOLED da 1,75 Pollici, GPS, 14 Giorni di Standy, Spo2, Frequenza Cardiaca e Monitor dello Stress, 5ATM, Compatibile con Android e iOS, Nero

75,05 79,00€ -5%
Vedi l'offerta

HP OMEN 16-u1000sl disponibile a soli 1120,15 euro invece di 1253,07 euro.

HP OMEN 16-u1000sl Notebook, Intel Core i7-14700HX, 16GB RAM DDR5, 1TB SSD PCIe NVMe, Display 16

1.135,15 1.253,07€ -9%
Vedi l'offerta

Realme 14T 5G disponibile a soli 191,59 euro invece di 217,50 euro.

Smartphone realme 14T 5g, 8+256GB,batteria 5260 mAh,Processore Dimensity 6300, IP69, display 120Hz,Fotocamera AI da 50MP, Lightning Purple, esclusiva Amazon(Nessun adattatore)

206,59 217,50€ -5%
Vedi l'offerta

Rowenta X-Clean 10 disponibile a soli 479,99 euro invece di 546,32 euro.

Rowenta X-Clean 10, Lavapavimenti Senza Fili, Autonomia 60', Tecnologia Smart, Assistente Vocale, Autopulizia e Asciugatura, Doppio Serbatoio Solido/Liquido, Tutti i Pavimenti, Pulizia Bordi, GZ7540

494,99 546,32€ -9%
Vedi l'offerta

Samsung Monitor S3 disponibile a soli 104,90 euro invece di 139,90 euro.

Samsung Monitor S39GD (S27D396GAU), Curvo (1800R), 27'', 1920x1080 (Full HD), VA, 100Hz, 4ms (GtG), D-Sub, HDMI, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Speaker Integrati

119,90 139,90€ -14%
Vedi l'offerta

Beurer IPL PureSkin Pro 5800 disponibile a soli 84,99 euro invece di 117,83 euro.

Beurer IPL PureSkin Pro 5800 Epilatore a Luce Pulsata Compatto con 600.000 Impulsi Luminosi

99,99 117,83€ -15%
Vedi l'offerta

Philips PureProtect 3200 Series disponibile a soli 224,99 euro invece di 384,07 euro.

Philips PureProtect 3200 Series: Purificatore d'aria Intelligente, Filtro HEPA e a Carbonio Attivo, CADR 500 m³/h per spazi di 130 m², ultra-silenzioso ed efficiente energeticamente (AC3210/12)

239,99 384,07€ -38%
Vedi l'offerta

Electrolux Serie 700 disponibile a soli 544 euro invece di 599 euro.

Electrolux Serie 700 GentleCare, Asciugatrice a Pompa di Calore, 8 kg, EW7H583W, Classe C, 14 Programmi, Tecnologia SensiCare, Motore Inverter, Filtro Easy Flow, 67 dB, 850x596x636 mm

559,00 599,00€ -7%
Vedi l'offerta

HP Laptop 15-fd0008sl disponibile a soli 464,99 euro invece di 529,99 euro.

HP Laptop 15-fd0008sl, Intel Core i5-13345U, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Display 15.6” FHD SVA 250 Nits, Antiriflesso, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento

479,99 529,99€ -9%
Vedi l'offerta

GHD Gold disponibile a soli 139,90 euro invece di 167,90 euro.

ghd Gold Piastra & Styler Nera – Styling Professionale Avanzato, Capelli Lisci e Morbidi con Maggiore Lucentezza – Per Tutti i Tipi di Capelli

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Paola Carioti
4 set 2025
