Le "1000 e uno sconto" Domestika: corsi a 9,90€

Dopo la carrellata di sconti dedicati al Black Friday, proseguono le promozioni Domestika in occasione del Cyber Monday. Questa volta, però, in chiave diversa: oltre ai classici sconti, ci sono 1000 corsi in offerta a soli 9,90 euro.

Mille opportunità diverse per imparare qualcosa di nuovo scegliendo tra uno degli argomenti messi a disposizione dalla piattaforma: illustrazione, craft, marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, moda, web & app design, calligrafia e tipografia, musica e audio.

Acquistare un corso Domestika permette di accedere a videolezioni online e on-demand, che l’utente può seguire a proprio ritmo e visionare quante volte vuole, in qualsiasi momento. Questa soluzione permette di integrare i corsi all’interno di qualsiasi routine quotidiana senza troppi sforzi.

Ogni corso garantisce altissima qualità, grazie alla preparazione e professionalità degli insegnanti, la maggior parte dei quali vanta anni di esperienza nel proprio settore. Oltre alle videolezioni, ogni corso Domestika offre delle risorse aggiuntive – come testi esplicativi ed esercitazioni pratiche – nonché l’accesso alla community e al forum dedicato in cui confrontarsi e condividere i propri progressi con l’insegnante e gli altri utenti iscritti.

I corsi Domestika sono adatti a tutti i livelli di competenza, dal principiante all’esperto. Perciò che tu abbia voglia di nuove esperienze oppure di integrare le tue conoscenze, non puoi lasciarti sfuggire questa occasione: ben 1000 corsi sono in offerta a soli 9,90 euro, ma anche tutti gli altri corsi della piattaforma beneficiano di un sostanzioso sconto. A questo link è disponibile l’intero catalogo scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.