Le Cuffie perfette per gli Sportivi CROLLANO del 22%!

Se sei avvezzo nel praticare sport, sai sicuramente che trovare delle buone cuffie da utilizzare durante gli allenamenti è davvero un’impresa. Almeno fino a questo momento perché le cuffie a conduzione ossea IFECCO sono ora in sconto! Queste particolari cuffie pensate proprio per gli sportivi costano ora 27,99€ invece degli originali 35,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche delle cuffie IFECCO

Le cuffie IFECCO sfruttano l’innovativa tecnologia di conduzione ossea, un metodo che trasmette le onde sonore attraverso le ossa del cranio anziché attraverso il condotto uditivo. Questa caratteristica unica consente alle orecchie di rimanere al corrente di tutto ciò che le circonda, consentendo di godere della musica o delle chiamate mentre si rimane consapevoli dell’ambiente circostante. Particolarmente adatte per le attività sportive come la corsa, l’allenamento e il ciclismo, offrono la possibilità di godersi la musica senza perdere di vista ciò che accade intorno a sé, contribuendo così a evitare potenziali pericoli.

Equipaggiate con il più recente chip Bluetooth 5.3, le cuffie IFECCO garantiscono una trasmissione veloce e stabile. Questo consente di connetterle facilmente a dispositivi Bluetooth come smartphone, computer o laptop. Inoltre, il microfono integrato assicura una qualità audio chiara e cristallina durante le chiamate.

La lunga durata della batteria consente di godere di musica o effettuare chiamate per un continuo di 7 ore con una sola ricarica, completando il processo di ricarica in sole 2 ore. Con un peso di soli 25 grammi e realizzate in materiale leggero e confortevole, queste cuffie si adattano perfettamente alla testa, garantendo un’esperienza di ascolto senza sforzi.

Certificate IPX5 per la resistenza all’acqua e al sudore, le cuffie IFECCO affrontano con successo anche gli allenamenti più intensi, dimostrandosi affidabili in ogni situazione

Dì addio alle fastidiose cuffiette classiche e inizia a utilizzare queste di IFECCO. Falle tue a soli 27,99€ grazie a questo sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.