Le Google Pixel Buds A-Series sono in offerta al minimo storico (-37%)

Vuoi risparmiare qualcosa sul tuo nuovo paio di cuffie bluetooth senza rinunciare alla qualità? Allora su Amazon arriva la possibilità migliore perché le Google Pixel Buds A-Series sono in sconto al minimo storico di 69 euro invece di 109,99. Con spedizione Prime e consegna gratuita le riceverai a casa in men che non si dica.

Google Pixel Buds A-Series: una scelta di qualità

Le Pixel Buds-A Series sono dotate di driver dinamici da 12 mm, progettati su misura per garantire un audio di altissima qualità. Potrai sfruttare funzioni come il Suono adattivo, che regola automaticamente il volume delle cuffie in base al rumore dell’ambiente circostante, garantendo sempre un’esperienza di ascolto ottimale.

Imbattibili anche sulle chiamate grazie ai microfoni beamforming che si concentrano sulla tua voce, assicurando che chiunque tu stia chiamando possa sentirti forte e chiaro, anche in ambienti rumorosi.

E poi, pronunciando le parole “Hey, Google” puoi avere accesso istantaneo a una serie di funzionalità utili, come la musica, il meteo o le notifiche. In funzione del comfort, le cuffie si adattano perfettamente alle tue orecchie, con inserti in tre diverse taglie e un arco stabilizzatore che assicura che rimangano saldamente in posizione.

La batteria offre fino a 5 ore di ascolto continuo che si allungano a 24 con il supporto della custodia di ricarica inclusa. Insomma: audio eccezionale, un comfort imbattibile e una serie di funzionalità intelligenti. Le Pixel Buds A-Series sono tue al minimo storico di 69 euro invece di 109,99.