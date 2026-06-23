Le immagini Getty Images appariranno nelle risposte di ChatGPT

Nel 2022, Getty Images ha vietato l’arte AI dalla propria libreria. Pochi mesi dopo, ha fatto causa a Stability AI per violazione del copyright. Nel 2023, ha lanciato il proprio generatore di immagini, alimentato dal modello Edigy di NVIDIA, con licenza royalty-free per ogni immagine generata. Nel 2025, ha firmato un accordo con Perplexity AI, e adesso con OpenAI, perciò tutto il materiale presente nel suo immenso archivio apparirà nella ricerca di OpenAI e su ChatGPT.

Le foto di Getty Images su ChatGPT

Getty Images mette la propria libreria di contenuti a disposizione di OpenAI. Le immagini appariranno nei risultati di ricerca e nelle risposte di ChatGPT. I dettagli finanziari non sono stati resi pubblici. Getty non ha specificato se le proprie immagini potranno essere usate per l’addestramento dei modelli AI, nell’accordo con Perplexity, l’addestramento non era permesso.

La logica dietro l’accordo con OpenAI

Getty è una delle più grandi biblioteche di immagini professionali al mondo. ChatGPT è usato da centinaia di milioni di persone. L’accordo dà a OpenAI immagini di qualità, riducendo i rischi legali legati ai contenuti non autorizzati. D’altro canto offre a Getty nuove opportunità di visibilità e monetizzazione.

Per chi contribuisce con fotografie e opere alla libreria, rimane tuttavia un interrogativo centrale: come vengono distribuiti questi ricavi? E se le immagini sono già accessibili all’interno del chatbot, quanto spazio resta al modello tradizionale di acquisto delle licenze?