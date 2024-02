Le lingue non avranno più segreti con Mondly: 95% di sconto

Preparati a vivere un’esperienza linguistica fuori dall’ordinario con Mondly Premium: accesso a vita a ben 41 lingue, risorse, aggiornamenti, lezioni e tanto altro, a soli 99,99 euro invece di 1999,99 euro – uno sconto incredibile del 95%, e tutto ciò con un solo acquisto.

Vantaggi esclusivi per un apprendimento efficace

Mondly è un’app innovativa che combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in Realtà Aumentata per farti parlare nuove lingue come un vero madrelingua. Con oltre 110 milioni di utenti soddisfatti e in costante crescita, Mondly si posiziona tra i vertici delle app linguistiche.

Una delle caratteristiche che distinguono Mondly dalla concorrenza è la rapidità di apprendimento delle lingue che fornisce. Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie avanzate, questa app ti consente di imparare una nuova lingua in modo veloce, facile e divertente.

Scopri i vantaggi dei corsi di lingua di Mondly:

Collaborazione con madrelingua professionisti che ti insegneranno le giuste pronunce e accenti

che ti insegneranno le giuste pronunce e accenti Chatbot con riconoscimento vocale, un utilissimo strumento di apprendimento, e perfino corsi in Realtà Aumentata

con riconoscimento vocale, un utilissimo strumento di apprendimento, e perfino corsi in Realtà Aumentata Intervalli di apprendimento collaudati ed efficaci per imparare rapidamente le lingue

Possibilità di scegliere in che lingua visualizzare e seguire le lezioni

Con Mondly Premium, non impari solo una lingua, ma vivi un’esperienza coinvolgente che ti motiva a continuare. Ecco perché approfittare della promozione in corso è un vero affare: a soli 99,99 euro, senza alcun abbonamento, potrai accedere a vita a tutte le 41 lingue disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.