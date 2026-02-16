 Le migliori macchine da caffè per casa tua più scontate su eBay
Le migliori macchine da caffè per casa tua più scontate di sempre su eBay per un espresso buono e cremoso proprio come quello del bar.
Tecnologia Casa e Domotica
Scopri le migliori macchine da caffè per casa tua più scontate di sempre su eBay. Acquistane una per assicurarti un espresso buono e cremoso proprio come quello del bar.

Krups Piccolo Xs Nescafe Dolce Gusto Macchina Caffè Espresso Capsule 1600W Nero a soli 51 euro!

Krups Piccolo Xs Nescafe Dolce Gusto Macchina Caffè Espresso Capsule 1600W Nero

Krups Piccolo Xs Nescafe Dolce Gusto Macchina Caffè Espresso Capsule 1600W Nero

51,9979,99€-35%
Macchina da caffè LAVAZZA EP MINI NUOVA – 2 ANNI DI GARANZIA a soli 127 euro!

Macchina da caffè LAVAZZA EP MINI NUOVA - 2 ANNI DI GARANZIA -

Macchina da caffè LAVAZZA EP MINI NUOVA – 2 ANNI DI GARANZIA –

127,90
MACCHINA DA CAFFE’ A CIALDE DDS Frog Vapor – NUOVA a soli 180 euro!

MACCHINA DA CAFFE' A CIALDE DDS Frog Vapor - NUOVA -

MACCHINA DA CAFFE’ A CIALDE DDS Frog Vapor – NUOVA –

180,41189,90€-5%
MACCHINA DA CAFFE’ LAVAZZA A MODO MIO JOLIE -NUOVA- + 108 CAPSULE LAVAZZA a soli 107 euro!

MACCHINA DA CAFFE' LAVAZZA A MODO MIO JOLIE -NUOVA- + 108 CAPSULE LAVAZZA

MACCHINA DA CAFFE’ LAVAZZA A MODO MIO JOLIE -NUOVA- + 108 CAPSULE LAVAZZA

107,69121,00€-11%
Lavazza JOLIE EVO Macchia per Caffè a Capsule A Modo Mio con Capsule Omaggio a soli 81 euro!

MACCHINA A CIALDE KIMBO UP CON ESPULSIONE AUTOMATICA IN VASCA CON CIALDE OMAGGIO a soli 110 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 feb 2026
