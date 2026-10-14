Le migliori offerte Shelly su Amazon per Casa Smart

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Shelly Plus 2PM, Confezione 2 Pezzi Interruttore Relè Wi-Fi a 2 Canali, Consente Controllo Di Luci e Interruttori o Apertura e Chiusura di Tapparelle e Misurazione Della Potenza Rilevata, Nero a soli 39,98 euro

Shelly Plus 2PM interruttore intelligente relé Wi-Fi e bluetooth (4 pz), Contatto pulito per scatola di derivazione 16 A, 2 canale monitor consumi, controllo remoto circuiti, ripetitore Wi-Fi a soli 67,99 euro anche tasso zero

Shelly 1PM Gen3 – Wi-Fi Interruttore Intelligente Relé, 1 Canale, 16А, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto e Automazione, Illuminazione, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home a soli 15,99 euro

Shelly Plug M Gen3 Bianco – Presa Intelligente Wi-Fi & Matter (Tipo F), Misurazione Consumi, 13A, 3000W, Nessun Hub Richiesto, Timer, Riscaldamento, Luci, Alexa, Google Home, Apple HomeKit (2 Pezzi) a soli 19,90 euro

Shelly Flood S Gen4 – Rilevatore Smart Wi-Fi Bluetooth Zigbee Matter Allagamento, IP67, Piastre Sensore Acciaio Inox, Rilevamento Perdite e Pioggia, 3 Modalità Allarme, Buzzer, Home Assistant Alexa a soli 18,90 euro

Shelly Power Strip 4 Gen4 Bianco – Ciabatta Smart Matter & Wi-Fi, 4 Prese Intelligenti, Misurazione Potenza, 16A Totali 3500W, Timer, Riscaldamento, Zigbee, Google, Alexa, Apple, Nessun Hub Richiesto a soli 55,49 euro