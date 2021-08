Le prestazioni di un SSD NVMe da 1TB in tasca: WD My Passport scontato di quasi 100 euro

Se sei alla ricerca di un buon disco portatile, ma le prestazioni di un classico HDD non incontrano le tue esigenze, abbiamo un’offerta sensazionale per te. Stiamo parlando del Western Digital My Passport SSD 1TB, oggi ad un prezzo molto vicino al suo minimo storico su Amazon con circa 100 euro di sconto.

SSD NVMe portatile Western Digital My Passport: caratteristiche tecniche

La soluzione di Western Digital rappresenta una delle migliori in assoluto per rapporto prezzo/prestazioni. Al suo interno, infatti, contiene un’unità NVMe con una velocità di lettura fino a 1050MB/s e di scrittura fino a 1000MB/s. Le dimensioni, così come il peso, sono decisamente ridotte: 10×5,5cm per un peso di soli 46 grammi. Si tratta di un’unità estremamente leggera e facile da trasportare anche in tasca, pur risultando estremamente resistente. La scocca è infatti garantita per resistere ad urti, vibrazioni e cadute fino a 1,98 metri, non dovrai preoccuparti degli incidenti che inevitabilmente possono capitare.

L’SSD, però, non si caratterizza solo per prestazioni e durabilità. Sicurezza e praticità sono parole d’ordine per Western Digital, che ha dotato i suoi supporti di feature decisamente interessanti. Innanzitutto, non manca la crittografia AES256 che permette di proteggere tutti i dati contenuti sul disco. In questo modo, nel caso di furto o smarrimento, i nostri dati rimarranno al sicuro dai malintenzionati. A questa si aggiunge il software di gestione dedicato, che semplifica il monitoraggio del disco e la creazione di backup. Il software è inoltre compatibile con TimeMachine di Apple, che permette di effettuare automaticamente backup programmati. In breve, uno strumento ideale per i professionisti, ma altrettanto comodo per chi desidera avere i propri dati sempre con sé ed effettuare trasferimenti estremamente rapidi.

Grazie ad uno sconto del 38%, il taglio da 1TB è acquistabile su Amazon a soli 161,24 euro per un risparmio di ben 98,75 euro sul prezzo di listino.