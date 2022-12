LED, Wi-Fi e con Alexa: la lampadina Aigostar a -50%

Per rendere la propria casa una smart home, non servono grandi investimenti: si può partire da una lampadina LED in grado di connettersi alla rete Wi-Fi così da poter essere controllata via app, anche da remoto, meglio ancora se compatibile con Alexa e Assistente Google. È il caso del modello E27 di Aigostar, proposto oggi con un coupon sconto del 50%,

Lampadina LED smart Wi-Fi con Alexa, a metà prezzo

Il design è quello vintage, visibile nell’immagine qui sotto. La forma ricorda i vecchi bulbi a incandescenza, ma il suo cuore è tecnologico e innovativo, con consumi ridotti al minimo e la possibilità di variare la temperatura della luce emessa da 2700K a 6500K. Per tutti i dettagli puoi far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la lampadina LED smart di Aigostar, con Wi-Fi e Alexa, al prezzo di soli 7,99 euro, semplicemente attivando il coupon sconto del 50% disponibile su Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni per gli abbonati Prime: se la ordini subito entro giovedì sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.